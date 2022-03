Zeit sich Gutes zu tun - in den Allgäuer Bergen

Parkhotel Burgmühle

Das Allgäu ist geradezu ein Paradies für alle, die den Sommer am liebsten unter freiem Himmel verbringen. Berge und Seen, Golfplätze und Laufstrecken, Nordic Walking Touren und Radrouten – zwischen Tal und Berggipfeln sind die Frischluftfreunde und Naturbegeisterten unterwegs. Das Parkhotel Burgmühle****s im Naturdorf Fischen krönt den sommerlichen Aktivurlaub mit dem sprichwörtlichen „i-Tüpfelchen“. Vor der Hoteltür geht es bewegt los – das Spa & Gourmet Hotel liegt direkt an einem schönen, großen Park, der sich zum Joggen und Spazieren, für Outdoor-Yoga und zum Durchatmen anbietet.



Es hat sich viel getan in dem Wellnesshotel: Zwei E-Tankstellen für E-Autos, acht neue E-Bikes zum Verleih, umfassende Renovierungen im Wellnessbereich, ein topaktueller Brandschutz sowie die Komplettrenovierung von 14 Zimmern samt digitaler Zimmermappe, eine neue Frühstücksterrasse und ein neuer Weinkeller sind die neuesten Errungenschaften.



Die Vitaltrainer des Parkhotel Burgmühle sind die Profis für einen bewegten Lifestyle. Sie zeigen bei Wassergymnastik, Rückenschule und Yoga, wie gut Bewegung und Entspannung tun. Wer gern an Geräten trainiert, kann im Aktivhotel Burgmühle vom Fitnessraum den Blick auf den Kurpark genießen. Zum Tennisspiel stehen die Sandplätze des Tennis-Clubs Fischen – auf Voranmeldung – kostenfrei zur Verfügung. Im Parkhotel Burgmühle ist an alles gedacht: Wander- und Nordic Walking Stöcke sowie Rucksäcke gibt es kostenlos zum Ausleihen, die Bikes parken in der Fahrradgarage und ein abwechslungsreiches Sport- und Fitnessprogramm bringt Action in die Urlaubstage. Highlights garantieren die geführten Wanderungen und Ausflüge mit dem Hotelbus. Gäste der Burgmühle sind mobil: ab sieben Tagen Aufenthalt ist das Bus- und Bahnticket für die Region im Zimmerpreis enthalten, von Mai bis November erhalten Hotelgäste ein Bergbahnticket der Oberstdorfer und Kleinwalsertaler Bergbahnen für beliebig viele Fahrten während ihres Aufenthalts und die Allgäu-Walser-Card ermöglicht zahlreiche kostenfreie Freizeitangebote und Ermäßigungen.



Auf 2.000 m² breitet sich im Parkhotel Burgmühle****s (ein PREMIUM SELECTION Wellnesshotel) ein exklusiver Wellness- und Vital-Bereich aus, der die Kraft der Natur ins Haus holt. In- und Outdoor wird Wellness superior geboten. In acht Saunen erleben Saunaliebhaber zahlreiche Facetten des Saunagenusses. Ein Sprung in den klaren Gebirgsbach, der am Haus vorbeifließt, bringt die gesunde Abkühlung nach dem Saunagang. Pools im warmen Inneren oder an der frischen Luft laden zum Schwimmen. Der Indoor-Poolbereich erstrahlt im neuen Glanz. Ein neuer Infrarotliegenraum, eine Wavebalance-Liege und Ultraschall-Gesichtsbehandlungen bereichern das exklusive Wellnessangebot. Hochwertige Kosmetik bringt Natur pur auf die Haut. Von Ayurveda bis hin zu Massagen aus Nah und Fern, von „Schweben zu zweit“ bis hin zum exklusiven „Einfach schön“ spielt Wellness im Parkhotel Burgmühle alle Stücke.



Das Parkhotel Burgmühle ist eine besondere Gourmetadresse. Erstklassige Produkte, hohe Kreativität und Qualität, einfallsreiche Zubereitung, ausgewählte Weine und ausgezeichneter Service gehen im Parkhotel Burgmühle Hand in Hand. Regionale Allgäuer Küche und Haute Cuisine verbinden sich zu wahren Genusserlebnissen.



Wanderwoche (29.05.–05.06.22)



Leistungen: 7 Nächte, großes Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Nachmittagskaffee, Kuchen und Obst, alkoholfreie Softgetränke bis 17 Uhr, 5-Gänge-Gourmet-Abendmenü, Galadinner und wechselnde Themenabende, SPA-Bereich, PKW-Abstellplatz, 4 geführte Wanderungen, 1 Rucksack als Geschenk, Allgäu Walser Card – Preis p. P.: ab 1.024 Euro



Bikewoche (19.–29.06.22)



Leistungen: 7 Nächte, großes Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Nachmittagskaffee, Kuchen und Obst, alkoholfreie Softgetränke bis 17 Uhr, 5-Gänge-Gourmet-Abendmenü, Galadinner und wechselnde Themenabende, SPA-Bereich, PKW-Abstellplatz, 4 geführte Rad/Biketouren, 1 Loop und 1 Fahrradflasche als Geschenk, Allgäu Walser Card – Preis p. P.: ab 1.024 Euro