Zeit für schöne Momente

Es ist ein besonderes Plätzchen: In einem grünen, blühenden Ensemble aus einem lieblichen Weiher, aus Obstbäumen und Blumen und einem duftenden Kräutergarten tauchen Chaletgäste in den beruhigenden Spirit der Alpzitt Chalets ein. Ein bisschen wie es früher war, ein bisschen wie es sein sollte. Dieser Ort ist gemacht, um im Hier und Jetzt anzukommen. Chaletgäste lassen sich verwöhnen – von, vonundLeger, naturnah, heimelig und echt – das sind die Alpzitt Chalets. In ihrer Architektur und Ausstattung sind die Häuser stark an Berghütten angelehnt – mit dem Luxus von heute.schafft in der Kombination mit Naturelementen und schönen Stoffen ein behagliches Ambiente. Jedes der Chalets verfügt über eineund einenund viele liebevolle Details. Im exklusiven Kuschel-Chaletfinden zwei, die auf Zeit aus dem Alltag aussteigen möchten, 60 m² Luxus mit Hüttenflair. Im Chaletlassen zwei bis vier Personen auf 90 m² die Welt Welt sein.ist das Premium-Chalet im Bunde mit 30 m² Private Spa und Platz für bis zu fünf Personen. Direkt vor jedem Chalet schenkt einnasse Entschleunigung zu jeder Jahreszeit. Echtes Holz beheizt den naturbelassenen Badespaß. Einschenkt zu besonderen Behandlungen vor allem eines –. Und das auf Wunsch inin dem exklusiven Ambiente des eigenen Chalets.Soviel Freiheit wie nur möglich können Gäste der Alpzitt Chalets an ihren freien Tagen auskosten. Wenn die eigene Chalet-Küche kalt bleiben soll, dann kommt dasgerade recht. Abends wird im schönen Ambiente à la carte Köstliches serviert. Wer lieber in seinen eigenen vier Wänden speist, der lässt sich Wohlschmeckendes und Duftendes aus der Genusswerk-Küche in das Chalet bringen. Nach Lust und Laune, täglich neu und anders, wie es die Tagesplanung zulässt, entscheidet man sich in den Alpzitt Chalets für die gewünschte Kulinarik – im Genusswerk, im Chalet oder vielleicht passt es auch einmal besser, unterwegs einzukehren. Auch der liebevoll gefüllte Frühstückskorb wird in das Chalet geliefert.Die Alpzitt Chalets sind ein verborgenes, kleines Naturidyll in einem Bergdorf am Fuße des. Direkt vom Chaletdorf machen sich die Wanderer auf ihre Wege. Gemütliche Touren mit ein bis zwei Stunden Gehzeit bieten sich ebenso an wie das Highlight für etwas Gehfreudigere: Die Wanderung auf den Grünten. Wer hoch hinaus will, der nimmt eine der. Zum Beispiel hinauf in die, wo bequeme Rundwanderwege in luftiger Höhe durch ein einzigartiges Blumenparadies führen. Ebenfalls direkt beim Chalet starten dieundihre Routen. Wer zum Eichhörnchenwald nach Fischen radelt, der sollte ein paar Nüsse eingesteckt haben. Vor beeindruckender Bergkulisse liegen drei malerisch gelegenevereint mit schönen Restaurants und zwei renommierten Golfschulen. Die Golfrunden führen vorbei an Blumenwiesen, uralten Bäumen und kleinen Teichen. Nach einem aktiven Tag in den Bergen lockt ein erfrischendes Bad imDort, wo einst eine alte Säge- und Getreidemühle stand, führt Familie Gilb die Jahrhunderte alte Geschichte ihres Familienanwesens weiter. Ein ruhiges Chaletdorf, das zum „Sein“ einlädt, schmiegt sich heute in die Natur. Den alten Mühlenweiher gibt es noch – ein Ort zum Innehalten, Träumen, Philosophieren, Beobachten, Lesen.AlpzittAlbert GilbD-87545 Burgberg, An der Sägemühle 2Tel.: +49/(0)8321/22099-0Fax: +49/(0)8321/22099-99E-Mail: info@alpzitt-chalets.de