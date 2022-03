Wellness und Landidylle im Berchtesgadener Land: Der Rupertihof startet mit Wellness-News in den Frühling

Damit nicht genug: Gleich neben dem Hotel liegt das beliebte– eine, die in- und outdoor von Pools über Saunalandschaften bis hin zu Bädern und Anwendungen alles bietet, was Wellnessfreunde suchen. Eine weitere Sauna und ein neuer Ruheraum sind soeben dazugekommen. Der Eintritt in das Bergerbad ist für Gäste des Rupertihofs kostenlos.Und es hat sich noch einiges getan im Rupertihof:sind neu renoviert, ebenso dasund das. Neuerdings speisen Feinschmecker auch in einem lichtdurchfluteten. Sie genießen ein erweitertes kulinarisches Angebot bei Frühstück und Abendessen.In Ainring, mitten in ländlicher Idylle, vereinen sich im Hotel Rupertihofund. Während von den Bergspitzen noch der Schnee herunterblitzt, sprießt in den Tälern das erste zarte Grün. Frühlingsgefühle liegen in der Luft. Genießer nutzen die Gelegenheit, um der milden Sonnen entgegen zuoder zuund gönnen sich ein paar Tage Natur-Urlaub. Gäste des Rupertihof starten an der Haustür zu ihren Wander- und Radausflügen.undund das, derund der– viele schöne Plätze, die man gesehen haben muss, liegen ganz nah.Bayern eilt nicht umsonst der Ruf voraus, dass man hier besonders köstlich speisen kann. So auch im Rupertihof.ist die Devise der Küche. Und weil es allen schmecken soll, sind individuelle Wünsche für die Köche im Rupertihof kein Problem. Sie sind auch in derundKüche zu Hause. Im gemütlichen Ambiente der Stuben und Restaurants des Hauses serviert das Rupertihof-Team bayerische Spezialitäten und viele kulinarische Feinheiten mehr.1 Urlaubstag geschenkt – 3 Nächte ab 170 Euro p. P.mit tollen Verwöhnleistungen – 2 Nächte ab 195 Euro p. P.2 Nächte mit Halbpension ab 189 Euro p. P.7 Nächte mit Halbpension ab 589 Euro p. P.mit großem Musikprogramm + TV Aufzeichnung – 3 Nächte ab 268 Euro p. P.Hotel RupertihofRupertiweg 17D-83404 AinringTel.: +49/(0)8654/48820E-Mail: info@rupertihof.de