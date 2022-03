Viele „Must dos“ im Olanger Familiensommer

Olang hat ein großes Herz für kleine Kinder – und bietet besonders viel Spaß und Action für alle Größen an: Der beginnt direkt im Ort in der, einem naturnah angelegten Riesenspielplatz mit, Seilrutschen, Wasserspielen und derüber 56 Meter. Weitere Familiy-Hits sind diemitTracks für Tubes, Dirtboards, Grasskier und Bikes sowie der. Rings um Olang gibt es mitim Pferdehof in Pfalzen, Klettern imin Issing, demim Antholzertal,oder demviel zu tun.Neue Erlebniswelt am KronplatzDer Spaß geht für Kinder in Olang über die Zweitausendergrenze hinaus: Auf dem Kronplatz-Gipfel, der mit denrasch erreicht ist, wurde diegebaut. Dort können Familien mit Kindern auch im Sommer in die spannende Welt das Winters eintauchen, „Schneekatzen“ und Schneekanonen kennenlernen oder imerleben, wie ein Skigebiet funktioniert. Weitere Highlights sind diemit Zauberteppich und diezum Klettern – mit Klettergut und Seil gesichert, versteht sich. Außerdem gibt es eine Miniatur-Ausgabe der, welche die Kids selbst anschlagen dürfen. Bei einertauchen kleine Abenteurer in die Sagenwelt der Dolomiten ein und sammeln an den neun Stationen Sehenswürdigkeiten und Buchstaben für ein geheimes Lösungswort. Eine weitere Attraktion ist die neue,zwischen Bergstation Olang 1+2 und dem Gipfelrestaurant Kron. Die Buchenholz-Kugeln mit unterschiedlichen Motiven rollen rasant über einen Hindernisparcours mit Kurven und Hürden hinweg und können auch als Souvenir mit nach Hause genommen werden. Viel Action garantieren dasund der erste gesicherteauf dem Kronplatz. Nach dem Gipfelsieg rückt Reinhold Messners Alpinismus-Museumins Blickfeld, das Groß und Klein in die Welt des Extrembergsteigers eintauchen lässt.Große Sprünge für kleine Füßekönnen rund um den Kronplatz so richtig aus sich herausgehen: Von der gemütlichen Runde mit Kinderwagen übermit Bergbahn-Aufstieg bis zum Dolomitenabenteuer ist alles dabei. Unterwegs halten den Nachwuchsauf Trab. Etwa auf dem Spaziergang von, unterwegs zurden Waldrand entlang bis zum Olanger Stausee. Oder auf dem Panoramaweg von. Oben auf dem Kronplatz hält dievon derConcordia um den Kronplatzgipfel alle paar Meter schöne Aussichten und Spielmöglichkeiten parat. Derist das Gratis-Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol und bringt Familien von Ort zu Ort. Auch die Bergfahrt auf den Kronplatz ist damit um zehn Prozent günstiger. www.olang.com