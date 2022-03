Urlaub im Chalet mit viel Privatsphäre und Genuss

Vom kleinen Kuschelchalet mit 45 mbis zum großen Luxushaus mit 145 m, offenem Kamin undbieten dieviel Platz und Annehmlichkeiten für erholsame Auszeiten.in den Chalets, schöne Terrassen,und Balkone unddirekt an den Chalets ermöglichen ungestörte Me-Time. Eine exklusive Area mit Ferienwohnungen und Appartements rundet das flexible Wohnangebot ab. Ausspannen in denund dennochwerden – diese Urlaubserlebnis ist in den Bayern Chalets Programm. Dies beginnt mit einem kompetenten Team an der Rezeption, das sich um die Wünsche der Gäste kümmert, reicht über ein vielfältiges kulinarisches Angebot imbis hin zum – auf Wunsch – serviertenundIn Saunen, Dampfbädern und Ruheräumen, bei Massagen, Bädern und Anwendungen, inund Whirlpools tauchen Chalet-Gäste im Bergerbad in die Welt des Wellbeing ein, ehe sie sich wieder in ihrem hochwertig ausgestatteten Urlaubs-Chalet einigeln. Das Bistro mit einem erweiterten Angebot an Snacks und Getränken kommt für eine kleine Stärkung gelegen. Wer gerne in der Natur ist, der ist hier mit Wanderschuhen oder Bike unterwegs. Wenn es ein Stadtbummel sein darf, dann sindoderganz nahe.Gastgeberfamilie Berger hat aus ihren 5 Sterne Chalets eingemacht. Privat sein, wie es schöner nicht sein könnte. Sich verwöhnen lassen mit viel Diskretion und Flexibilität. Wellness mit Boutique-Charakter und großzügiger Weitläufigkeit.2 Nächte inkl. Frühstück – ab 455 Euro p. P.4 Nächte inkl. Frühstück – ab 675 Euro p. P.3 Nächte inkl. Frühstück, romantischer Lagerfeuerabend, 3-Gänge-Menü – ab 645 Euro p. P.z. B. schön dekorierte Sachertorte ins Chalet geliefert, süßer Genuss (Prosecco + Pralinenauswahl), kulinarischer Genuss (Hugo + Canapeés), Rosenherz mit Teelichtern im Chalet aufgestellt, romantischer Lagerfeuerabend am Chalet etc.täglich buchbarBayern ChaletsRuperti-Hotel GmbH & Co.KGHerr Peter PötzlD-83404 Ainring, Rupertiweg 17Tel.: +49/(0)8654 48830E-Mail: info@rupertihof.de