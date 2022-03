Stub´n oder Loft? Private Freiräume, um in den Bergen zu entspannen

Wer die Berge liebt, der hat sie am liebsten vor seiner Haustür. In den Chalets & Apartments Wachterhof in Hochzillertal springen Naturbegeisterte am Morgen in die Wanderschuhe oder auf das Bike und starten ohne Umwege in das Bergerlebnis. Sensationelle 1.400 Kilometer Wanderwege und über 1.200 Kilometer ausgezeichnete Mountainbike- und Fahrradrouten kann das Zillertal aufwarten. Das kleine Chaletdorf Wachterhof bietet seinen Gästen ausgesuchte Plätze in der Natur und mitten im Wander- und Bikegebiet – von der urigen, idyllisch gelegenen Berghütte bis zu neuen Luxus-Chalets und stylischen Alpin-Lofts. Am Wachterhof ist der Gast sein eigener Herr. Zurück von unvergesslichen Touren ist es im Private Spa der Chalets gemütlich: Zirbenholz Sauna, Outdoor-Whirlpool, Kaminknistern und ein traumhafter Panoramablick sind mit dabei. Wer die Küche lieber kalt lässt, der setzt auf den à la carte Service, morgens kommt der prall gefüllte Frühstückskorb mit regionalen Köstlichkeiten ins Haus. Stefan, der Chef des Wachterhofs, ist Bio-Landwirt. Seine naturbelassenen „Schätze“ finden ihren Weg in die beliebten Frühstücksarrangements. Außerdem steht den Gästen Privatkoch Lorenzo zur Verfügung, der die Feinschmecker gerne nach deren Wünschen und Vorstellungen mit einem mehrgängigen Menü verwöhnt. Wanderer sollten sich jedoch noch etwas Appetit aufsparen, denn einen Alm-Besuch auszulassen, wäre wirklich zu schade. Die frische Almjause, die Kasspatzen und Kaspressknödel, der Kaiserschmarrn und die Krapfen – all die Tiroler Schmankerl schmecken zu gut. Und wenn es etwas bequemer nach oben gehen soll, dann sind die zehn Zillertaler Sommerbergbahnen zur Stelle. Acht davon bieten auch einen Mountainbiketransport an. „Leben, lieben, lachen“ ist das Motto am Wachterhof. Familie Schwemberger hat mit ihren Apartments & Chalets Kleinode zum Wohlfühlen in Privatsphäre geschaffen, die von uriger Gemütlichkeit bis hin zu exklusivem Design alle Geschmäcker treffen.