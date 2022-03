Skiën op niveau in de Silvretta Arena

Skiën op hoog niveau: dat is waar het Fijnproevers- & relaxresort Trofana Royal****Superior voor staat. Het luxeresort ligt direct bij de pistes van deSilvretta Arena. Het bergdecor is indrukwekkend. Twee internationale skigebieden – Ischgl en Samnaun – vormen één grote regio met optimaal geprepareerde pistes en fantastische freeride-gebieden met uitzicht op de drieduizenders. Van november tot mei kunnen wintersporters op deze hoogte rekenen op genoeg sneeuw voor gegarandeerd skiplezier.In samenwerking met Tyrolean Jet Services / vliegveld Innsbruck biedt het Trofana Royal in de winter een individuele privéjetservice aan. Hiermee kunnen gasten op flexibele tijden en ook op korte termijn beginnen aan hun vijfsterren-superiorvakantie in Ischgl.Fijnproevers- & relaxresort Trofana Royal*****Superior staat bekend als een van de beste hotels in Europa. De gasten vinden hier pure Alpenluxe en een ongedwongen excellente service. Wie een winterbeleving op het hoogste niveau zoekt, profiteert van het streven naar perfectie en van de rijke ervaring van de familie Von der Thannen. De royale opzet van het hotel zorgt voor veel privacy – alleen voor de uitstekende wellness en de professionele spa is al 2500 m² uitgetrokken. In kamers en suites met buitengewone afmetingen betreden de gasten een interieur op maat, met mooie natuurlijke materialen en royale accenten. Topkok Martin Sieberer maakt dit bijzondere hotel tot een van de beste fijnproeversadressen van het land. Maar liefst 4 Gault Millau koksmutsen bekronen de "Paznauner Stube" en 3 koksmutsen de "Heimatbühne" in het Trofana Royal. Rust, fine dining en genieten van het leven: het komt hier in harmonie samen.Het exquise resort is gelegen in een weergaloze berg- en natuurbeleving. Op 239 kilometer piste tussen bergtoppen en weidse uitzichten zijn de skiërs in actie. In de sportwinkel van het hotel en de skiverhuur halen ze een professionele uitrusting. In een oogwenk bereiken ze de Silvrettalift in het uitgestrekte skigebied. Een team van gediplomeerde skigidsen en skileraren staat voor iedereen klaar met ondersteuning, tips en begeleiding. De kinderclub en de persoonlijke kindermeisjes zorgen met liefde voor de kinderen, terwijl de ouders genieten van de pistes rondom het Trofana Royal. Buiten de pistes trekken skitochtenmakers hun sporen in het ongerepte winterlandschap. Langlaufers worden verwend op het 70 km lange loipennetwerk – zowel klassiek als op geprepareerde skatingloipen. Tussen Ischgl en Galtür tot op de Silvretta gaan die tot wel meer dan 2000 meter boven zeeniveau. Of toch liever sneeuwschoen- en winterwandelingen op geprepareerde wandelpaden? Nog een optie: rodelen bij maanlicht op de zeven kilometer lange piste die vanaf de Idalp over bijna 1000 hoogtemeters naar het dal kronkelt. Wow-momenten vind je al snel.Gourmet & Relax Resort Trofana Royal*****SuperiorA-6561 Ischgl/Tirol, Dorfstraße 95Tel.: +43/(0)5444/600Fax: +43/(0)5444/600-90office@trofana.at