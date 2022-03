Schön, wenn Familien unbeschwert das Leben genießen

Am Wachterhof in Hochzillertal verbringen Familien herzerfrischende, unbeschwerte Quality Time. Zwei süße Burschen, Alexander und Maximilian, sind die kleinen „Chefs“ auf dem wunderschönen Ferienareal inmitten der Tiroler Berge. Die Gastgeberfamilie liebt Kinder und weiß, was kleine Abenteurer im Urlaub glücklich macht. Der riesengroße Natur-Spielplatz am Wachterhof ist der Lieblingsort der Kinder. Toben, turnen und spielen – alles, was einen Sommertag besonders schön macht, können die Kinder dort erleben. Im Streichelzoo freuen sich süße Fellnasen und Vierbeiner auf die Tierliebhaber. Und aufgepasst: Zwei Kängurus haben ihr Zuhause am Wachterhof. Familie Schwemberger bewirtschaftet einen eigenen Bauernhof. Der Bauer freut sich, wenn seine Gäste ihn bei seiner täglichen Arbeit besuchen.



„Knusperhäuschen“ und Luxus-Chalets für die ganze Familie



Jeder Familie ihr eigenes Urlaubszuhause: Der Wachterhof ist ein kleines Chaletdorf mit urigen, idyllisch gelegenen Berghütten und neuen Luxus-Chalets – je nachdem, was Familien wünschen. Von der einsamen Waldhütte bis zum stylischen Chalet oder Alpin-Loft begeistern die Chalets & Apartments Wachterhof Freunde, Familien und Kinder. Damit sich auch die Eltern zurücklehnen können, bringt die Frühstücksfee täglich frisches Gebäck und auf Wunsch einen prall gefüllten Frühstückskorb mit Köstlichkeiten aus der Region an die Chalet-Tür. Vom Lebensmittel-Lieferservice bis zu einer Wein- und Bierauswahl im Chalet ist für alles gesorgt. Als besonderen Service bietet der Wachterhof ein à la Carte Service an. Feinschmecker wählen aus einem umfangreichen Angebot an Speisen und lassen sich das Essen in das Chalet oder Apartment liefern. Außerdem steht den Gästen Privatkoch Lorenzo zur Verfügung, der die Feinschmecker gerne nach deren Wünschen und Vorstellungen mit einem mehrgängigen Menü verwöhnt. Wenn die Kinder abends vollgetankt mit frischer Bergluft in ihren Betten schlummern, ist für die Erwachsenen Private Spa-Zeit im Chalet: In der Zirbenholz Sauna, im Outdoor-Whirlpool, bei Kaminknistern und einem traumhaften Panoramablick sind Alltagssorgen schnell vergessen.



Barfußlaufen und auf Grashalmen pfeifen



Alexander und Maximilian wissen, wo es in ihrer Heimat am spannendsten ist. Sie sind am liebsten am Erlebnisberg Spieljoch. Im Wasser-Spiel-Park, am Flying Fox, am Barfußweg und im Schaubergwerk gibt es dort viel zu entdecken. Große und kleine Fichtenwichtel können sich im Fichtenschloss auf der Rosenalm auf über 5.000 m² austoben. Der Hochseilgarten Kaltenbach ist vom Wachterhof nur zehn Minuten entfernt. Freibäder und Badeseen, der 18-Loch-Golfplatz, dazu Kletterrouten, eine Kletterhalle und der Murmeltier-Park – Familien, die was erleben möchten, für die ist Kaltenbach eine gute Wahl. Spaß, Action und Geschwindigkeit erwarten Unternehmungslustige auf der Alpen-Achterbahn. Die abwechslungsreichen Themenwanderungen verbinden Wandern, Erfahren und gemeinsame Familienerlebnisse. Über 400 Kilometer Wanderwege und 250 Kilometer Rad- und Mountainbike-Routen entführen vom Wachterhof in die Weite der Berge. Urlaub wie damals, mit dem Luxus von heute, das zeichnet die Chalets & Apartments Wachterhof aus.