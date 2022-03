Schlossgeschichten wecken Frühlingsgefühle: Das Castel Rundegg ist ein Märchenschloss für erwachsene Genießer

Die Vorfreude auf die warme Jahreszeit wächst. Endlich wieder laue Lüftchen und bunte Blumen, Sonnenschein und im Freien das Leben genießen. Im Meraner Land zieht der Frühling bekanntlich etwas früher ins Land als anderswo. Daher stehen auch in dem herrschaftlichen Castel Rundegg in Meran bereits alle Zeichen auf Frühlingsfreuden. Der märchenhafte Schlossgarten erwacht aus dem Winterschlaf. Das „adults friendly“-Hotel für Gäste ab 16 Jahre liegt nur wenige Gehminuten vom Zentrum Merans und ist ein charmantes kleines Schloss für alle, die das Besondere suchen und das Entspannte lieben.Ein Schlossgarten zum Träumen, ein SPA zum VerwöhnenDer neue große Außenpool schmiegt sich in den sonnenverwöhnten Schlossgarten. Von der gemütlichen Liegeterrasse aus eröffnet sich den Hotelgästen ein unbezahlbarer Blick auf die umliegende Texelgruppe. In das Castel Rundegg kommt, wer sich kompromisslos erholen möchte. Ob beim Entspannen in der Spa-Landschaft oder Sonnenbaden beim Pool – hier lassen sich Körper und Geist in Einklang bringen. Das „Beauty & SPA“ ist ein Kraftort für ein gutes Lebensgefühl. In acht Massage- und Behandlungsräumen verwöhnen geschulte Hände mit der hauseigenen naturbelassenen Beautylinie. Neue Diät- und Detoxprogramme kümmern sich um Gäste, die ihre freien Tage ihrer Gesundheit und Vitalität widmen möchten. Ein tolles Ärzte- und Massageteam und ein hauseigener Apotheker stehen mit ihrer Expertise zur Verfügung. Vom Hallenschwimmbad über Sauna und Dampfbad bis hin zu Detox-, Entspannungsbädern, Kneipp-Anwendungen und Panthermal erwartet Wellnessgäste ein hochwertiges Angebot zum Wohlfühlen.Herrschaftlich – und so gar nicht steifDas Flair, das einem im Castel Rundegg umgibt, ist einmalig. Schon beim Eintreten spürt man den besonderen Charme des Schlosses aus dem 12. Jahrhundert. Große herrschaftliche Zimmer und Suiten mit einem fantastischen Ausblick über Meran bieten uneingeschränkte Privatsphäre. Im alten Gemäuer des Schlossrestaurants erleben Feinschmecker traditionelle Südtiroler Küche und fein-mediterrane Köstlichkeiten – gewürzt mit den frischen Kräutern aus dem Schlossgarten. Dazu ein Glas Südtiroler Wein oder hausgemachter Limoncello. Das Castel Rundegg ist ein architektonisches Juwel, historisch in seiner Geschichte und zeitgemäß in seinem Umgang mit Tradition. „Klein und fein ist es hier, leger statt steif“, schreibt Gault & Millau 2021.Die Apfelblüte – der Höhepunkt des FrühlingsDie Apfelblüte ist definitiv der Höhepunkt des Frühlings im Meraner Land. Zwischen Ende März und Anfang Mai verwandeln die lieblichen Blüten die Obstwiesen in ein rosa-weißes Farbenmeer. Rund 17 Millionen Apfelblüten erblühen jedes Jahr in Südtirol. Droht doch noch ein später Kälteeinbruch, werden die Apfelblüten mit Wasser besprüht. Dieses wird in der Nacht für die zarten Blüten zu einer schützenden Eishülle. Wenn am Morgen die Sonne in die Obstgärten strahlt, glitzert und funkelt es magisch. Zahlreiche Wander- und Radwege führen mitten durch die faszinierenden Obstplantagen. Das Team des Castel Rundegg berät seine Gäste gerne mit Wander- und Erlebnistipps, um keinen der „magic moments“ zu verpassen.So besonders das Castel Rundegg ist, so schön ist seine Lage. Nur wenige Gehminuten sind es von dem Schlosshotel in das Zentrum Merans mit seinen vielen Geschäften und den bekannten Meraner Lauben. Über den bekannten Sissi-Weg geht es in kurzer Zeit direkt vom Hotel in die berühmten botanischen Gärten von Schloss Trautmannsdorff. Die Frühlingsnatur will entdeckt werden – beim Wandern, Spazieren und Radfahren, beim Golfen oder Reiten. Vitamin D wird getankt, die Glückshormone sprudeln. Einer der berühmtesten Spazierwege Merans ist der Tappeinerweg. Er gehört zu den schönsten Höhenpromenaden Europas entlang von Pinien und Korkeichen, Ölbäumen und Bambusarten, Magnolien und Agaven, die allesamt die Naturliebhaber erfreuen. Vom Sonnenplateau Meran 2000 bis zu den zahlreichen Waalwegen, von den prächtigen Almen im Ultental bis zu Ötzis Spuren im Schnalstal, vom Tal bis auf die Berge machen sich Gäste des Hotel Castel Rundegg auf ihre Wege, um die warme Jahreszeit zu begrüßen.Den Frühling genießen 4=3Leistungen: 4 Übernachtungen mit Frühstück (auch mit Halbpension buchbar), 1 gratis Urlaubstag, 1 Flasche Südtiroler Wein bei Anreise im Zimmer, Wellnessgutschein im Wert von 20 Euro – Preis p. P.: ab 294 EuroHotel Castel RundeggDAVIEL S.A.S. DI KOFLER DAVID & C.I-39012 Meran, Schennastraße 2Tel.: +39 0473 270705E-Mail: info@rundegg.com