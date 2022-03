Raus aus dem Alltag – rein in die Bike-Erlebnisse um Straubing

Derführt bei Kilometer 460 über die Donau und durchhindurch. Wer die Radreise in der malerischen Gäubodenstadt startet, hat traumhafte Ziele vor dem Lenker: Flussabwärtsdie Dreiflüssestadtoder die Donauschlinge in– flussaufwärtsmit der Walhalla-Ruhmeshalle des Bayernkönigs Ludwig I, die mittelalterliche Weltkulturstadtodermit barocken Bauwerken der Gebrüder ASAM sowie König Ludwigs Befreiungshalle. Ein berauschendes Naturschauspiel ist diedurch dieunter den hoch aufragenden Felswänden zum Kloster Weltenburg, dem ältesten Konvent Bayerns. Darüber hinaus ist auchein beliebtes Ziel, auch wegen der prächtigen ASAM-Kirche. Nach dem Rad-Erlebnis folgt Entspannung imGenuss-Adresse für Aktiv- und Wellnessurlauber im Zentrum von Straubing. Die ideale Nach- und Vorbereitung des Bike-Abenteuers sind hier eine Massage imein Saunagang, ein heißes Dampfbad oder eine Einheit im. Im, auf den Wasserbetten oder in der Kuschelliege werden Pläne für den nächsten Tag im Sattel konkret.Am Trans Bayerwald durch die größte Waldlandschaft MitteleuropasVielleicht steht am nächsten Tag der nahegelegeneam Programm. Dabei geht es weg von den quirligen Donaustädtchen, hinein in die ursprüngliche Kultur- und Naturlandschaft derzwischen der tschechischen und österreichischen Grenze. Die Steigungen sind jedoch nicht ohne: Die rundlange Strecke zwischen Furth im Wald und Passau zählt immerhin. Bei, knapp 30 Kilometer von Straubing, fordern die steilen Uphills einiges an Ausdauer. Oben angekommen, wird man mit Aussichten bis in die Alpen belohnt. Für kürzere und einfachere Touren empfehlen sich die Ausläufer des Bayerischen Waldes, etwa der rundmit der ältesten Marien-Wallfahrtskirche Bayerns.Brotzeit im Biergarten, Trendfood im Quirin-SaalDie heruntergeradelten Kalorien werden im Hotel ASAM auf höchst bekömmliche und bayerisch-mediterrane Weise wieder zugeführt: Im gemütlichendem urigen, imoder dem modern, welches im Sommer 2022 wiedereröffnet. Nach einem, hausgemachten, einemoderfühlt man sich in einem der top ausgestatteten Zimmern rundum wohl. Tief schlafen in einem kuscheligen Bett und dasim Hotel ASAM, bei dem man sich auch dasselbst zusammenstellt: Und schon ist man wieder auf Achse für die nächste Radtour. www.hotelasam.de Raus aus dem Alltaginkl. Power Frühstücksbuffet, tägl. 3-Gänge-Menü am Abend, Teilkörpermassage (20 min. p. P.), Nutzung des asam SPA (inkl. Bademantel und -schuhe), Stellplatz in der Tiefgarageab 213 Euro im Classic DZ.Hotel ASAM GmbH&Co.KGWitttelsbacherhöhe 1D-94315 StraubingTel.: +49/(0) 9421 - 78 86 80Fax: +49 (0) 9421 - 78 86 88info@hotelasam.de