Nieuw: restaurant KOYA in Trofana Alm

Japanese cuisine by Klaus Brunmayr

Nieuw highlight voor fijnproevers: in Trofana Alm in Ischgl opent het nieuwe restaurant KOYA zijn deuren. Een wereld van Japans-internationale lekkernijen gaat voor je open! De hoteliersfamilie von der Thannen reserveert een gedeelte van haar populaire restaurant voor een Japanse cuisine & brasserie van het hoogste niveau. Het concept en de kookkunst voor deze nieuwe hotspot voor genieters komen uit de creatieve hoed van een grote naam: het culinaire brein achter KOYA is sterrenchef Klaus Brunmayr. Hij is kind aan huis in de topkeukens van deze wereld en was in de leer bij de beroemdste chefs: van Alfons Schubeck over Joel Rebouchon in Las Vegas tot Gordon Ramsay in Londen. Tijdens zijn loopbaan leidde hij restaurant Tristan in Puerto Portals in Mallorca en hij is de oprichter, ontwikkelaar en executive chef van de Lucy Wang-restaurants in Ischgl, Innsbruck en Puerto Portals – om maar een paar voorbeelden te noemen. Bovendien is hij een van de meestgevraagde conceptontwikkelaars voor high-end gastronomiebedrijven. In het nieuwe KOYA verwent Klaus Brunmayr zijn gasten in een klein, gezellig kader met delicatessen van het hoogste niveau. Zodra het winterseizoen in Ischgl van start gaat, verleiden ware sushi-meesterwerkjes je smaakpapillen.



Trofana Alm is het toonbeeld van alpiene gezelligheid en wordt beschouwd als een van de beroemdste eetgelegenheden of "Einkehren" in het Alpengebied. Sinds 1988 is het restaurant synoniem voor gastvrijheid en culinaire hoogstandjes op de plek in het dorp waar de skiërs hun laatste schwung maken. Deze winter presenteert de populaire Trofana Alm zich volledig vernieuwd. Ultramoderne techniek en alpiene chic mengen zich met eeuwenoud hout en Tiroolse steen. Het culinaire aanbod in Trofana Alm gaat van knapperige pizza's uit de steenoven tot traditionele Tiroolse en alpiene lekkernijen – en met het nieuwe KOYA komen nu ook fijne delicatessen uit het Verre Oosten op je bord.