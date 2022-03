Neuer Traun-Spa in Bad Ischl

Das Stadthotel Goldenes Schiff begeistert mit neuem Stil und urbanem Lifestyle

Der neue Traun-Spa im Stadthotel Goldenes Schiff ist eine Ruheoase für aktive Stadt-Entdecker und Naturgenießer. Im Frühling eröffnet der grüne Spa-Garten. Ab Juni ist die Kulinarik-Area an der Traun fertig. Ebenso die trendige Rooftop-Suite. Bad Ischl hat einen neuen Hotspot.



Der neue Traun-Spa im Goldenen Schiff ist der Ort, wo aktive Gäste Ruhe finden und Kraft tanken. Der Blick über das plätschernde Grün der Traun ist wunderbar schön. Sole- und Kräuterdampfbad, Bio-Sauna und Ruhe- und Relaxzonen sowie die Gartensauna im Außenbereich eignen sich zum Zeitvergessen, Ausspannen und Aufladen. Die Hydrojet Massage massiert mit warmen Wasserstrahlen. Jetzt im Frühling öffnet der neue Spa-Garten im Innenhof – im Grünen relaxen, ein gutes Buch zur Hand nehmen, süßes Nichtstun.



Entdeckungsreisen durch Bad Ischl und in das Salzkammergut haben ihren Ursprung im „neuen“ Stadthotel Goldenes Schiff. Im Zentrum der Kaiserstadt, direkt am Ufer der Traun, wurde das traditionsreiche Hotel aufwändig umgebaut. Ein modernes Stadthotel empfängt nun ein internationales Publikum, das hier Stadtleben, Kultur und Naturgenuss verbindet. Ein einladender Empfangsbereich, in dem man gerne ankommt. Lobby und Genuss-Areas, Fitness und Zimmer – alles zeigt sich im neuen Design und mit Top Komfort. Sieben Zimmer mit Traunblick, Familiensuiten und zwei barrierefreie Zimmer wurden geschaffen. Die neuen Zimmer sind eine Augenweide in sanften Farben. Aircondition in allen Zimmern macht das Wohnklima zu jeder Jahreszeit angenehm.



Noch was Geniales kommt zum Schluss der Umbaumaßnahmen: Im Juni eröffnet der neue Gastronomiebereich am Traunufer. Dieser wird mit Sicherheit ein angesagter Treffpunkt in Bad Ischl. Außerdem ist dann die neue Suite fertig. Diese befindet sich am Roof-Top und hat neben einem Traumausblick über Bad Ischl auch die Möglichkeit, diese für kleine Events zu mieten oder auch für längere „Workactions“ zu nützen. Ruckzuck verschwindet hier das Bett, wenn Platz zum Arbeiten benötigt wird (Veranschaulichung).



Bad Ischl – die Europäische Kulturhauptstadt 2024 – empfängt seine Gäste mit einem Mix aus Kultur und zahllosen Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Wanderer, Radfahrer und Golfer finden in dem Stadthotel Goldenes Schiff eine zentrale Base, um zu ihren Ausflügen aufzubrechen. Wellness bieten der Traun-Spa im Goldenen Schiff und die nahegelegene Salzkammergut-Therme.