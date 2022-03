Naturerleben im "Tal der Ruhe"

Naturhotel Rainer

Das Naturhotel Rainer liegt an einem Gebirgsbächlein zwischen Wiesen und Wäldern im Südtiroler Jaufental. Von hier starten Wanderer und Bergsteiger in eine beeindruckend schöne Berg- und Naturlandschaft. Das Jaufental gilt dank seiner Naturbelassenheit als das „Tal der Ruhe“. Hierhin kommt, wer Schritt für Schritt pure Erholung erfahren möchte und sich an den Schönheiten der Südtiroler Berge erfreut. Die Konditionsfrage stellt sich nicht: Von leichten Spaziergängen und Almwanderungen bis hin zu den höchsten Gipfeln und Gletschern bietet sich eine vielseitige Aktivregion für jedes Können.



Das Naturhotel Rainer ist ein Wanderhotel und garantiert für besten Service für die Bergsportler. Gastgeber, die die Berge kennen wie ihre Westentasche, kümmern sich hier um höchste Qualität im Wanderurlaub. Juniorchef Hannes und Seniorchef Hans sind ausgebildete Wanderführer. Sie bieten geführte Wanderungen an. Besonders gerne planen die „Bergfexe“ in ihre Touren eine Stärkung auf der hauseigenen Alm ein. Wöchentlich geht es bei einer Atemwanderung nach Vitalpina schon am Morgen hinaus in die taufrische Natur. Die einstündige, leichte Morgenwanderung wird mit Atemübungen begleitet. Richtiges Atmen in einer ruhigen und entspannenden Atmosphäre entsäuert die Lunge und beruhigt den Körper. Am Weg sammeln die Wanderer Fichtenzweige, Kresse, Brennessel und anderes Powerfood, das anschließend in der Naturküche zum „Grünen Drink‘“ gemixt wird. Dieser steckt voller Vitamine, Mineralien und anderen Nährstoffen, die jung und fit halten. Am Naturpfad auf der Mutterschaukel schaukeln, mit den Kindern in den Wichtelwald spazieren, wandern und biken im Jaufental. Auf der Waldplattform unter den Baumkronen kommt man zusammen, um sich im Grünen zu bewegen und zu entspannen. Was der aktive Gast rund um das Naturhotel Rainer unternehmen kann, ist die natürlichste Sache der Welt.



Im Naturhotel Rainer leben die Hotelierfamilie und ihre Gäste nicht nur in der Natur, sondern mit der Natur. Angefangen hat alles vor über 100 Jahren mit dem Dorfgasthaus von Hannes´ Großeltern. Hinter den originalen Grundmauern aus längst vergangenen Tagen macht sich heute im Naturhotel Rainer eine zeitgeistige Inspiration breit, die Nachhaltigkeit, Qualität und Innovation vereint. Rainer bringt seine ungebrochene Liebe zur Natur in seiner Natur-Gourmetküche zum Ausdruck. Die ehrlichen Geschmäcker, die Hannes als Kind in Omas Küche auf der Alm kennenlernen durfte, prägen den Gourmetkoch bis heute. Jedes Zimmer ist liebevoll, mit viel natürlichen Materialien und dem Sinn für das Schöne eingerichtet. Mit wohltuenden Kräften aus den Bergen wird der Körper im Naturea Spa verwöhnt. Wer möchte, entdeckt mit basischer Körperpflege und basischen Gourmet-Gerichten einen Grundstein für ein gesundes Leben.



Nature Together, Zeit zu zweit (26.05.–13.11.22)



Leistungen: 4 Nächte mit der „Gewissen Extra“-HP, Genuss mit süßen Verführungen, Teilkörper-Wohlfühlmassage „Im Zeichen der Zirbe“, Gastgeschenk im Zeichen der Zirbe, Abholservice – Preis p. P.: ab 475 Euro