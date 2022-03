Mit dem Kaiser am Green

Leistungen: 7 Nächte bleiben – nur 6 Nächte bezahlen, inkl. Sonnenhofs ¾ Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 720 Euro

Leistungen: 4 Nächte bleiben – nur 3 Nächte bezahlen, inkl. Sonnenhofs ¾ Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 396 Euro

Leistungen: 7 Nächte, ¾ Verwöhnpension, Sonnenhof Inklusivleistungen, Wanderung mit dem Chef Hans Seiwald, Wellnessgutschein 10 Euro pro Erwachsenen, 1 x Private Spa f. 2 Pers. – Preis p. P.: ab 840 Euro

Wer im Vitalhotel Sonnenhof in Going eine sportliche Auszeit verbringt, der erlebt einen Logenplatz mit einem traumhaften Ausblick auf die Berge. Nach dem Spiel lockt diezur Entspannung. Das schöne Wetter genießen Sonnenanbeter am besten in der lauschigen Gartenoase mit ihren. Indoor erwartet die sportlichen Golfer einnur für Erwachsene. Dasmit duftenden Aromen und warmen Dämpfen entspannt Körper und Geist. Imsorgt selbst im Hochsommer weißer, frischer Schnee für eine prickelnde Abkühlung. Imentfalten Salze ihre wohltuende Wirkung. Ganz unabhängig vom Wetter bietet dasdie perfekte Möglichkeit, sich vom Alltag zu erholen. In derdreht sich alles um das Wohlbefinden und um die Schönheit. Der Sonnenhof steht fürauf höchstem Niveau. Saisonale, frische Produkte aus der Region veredelt der Küchenchef mit seinem Team zu erlesenen Speisen. Der Stolz des Hauses sind dassowie das hauseigeneaus rein natürlichen Zutaten und klarstem Hochquellwasser – schmeckt köstlich nach einer sportlichen Runde am Golfplatz.Eröffnungsspecial (15.–22.05.22)Eröffnungsspecial (22.–26.05.22)Pfingsten am Wilden Kaiser (05.–19.06.22)