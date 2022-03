Malerische Almen und legendäre Dolomitengipfel um Olang

Der Herbst in Olang ist die wohl schönste Zeit für Naturerlebnisse zwischen dem Kronplatz und dem sagenhaften UNESCO-Welterbe Dolomiten. – Und natürlich auch für eine herzhafte Marende auf gemütlichen Almhütten und bei stimmungsvollen Herbstfesten drunten im Tal.



Olang liegt östlich des Kronplatzes im Pustertal und am Tor zum Dolomiten-Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Im Herbst schöpft die Natur noch einmal aus dem Vollem: die Lärchen färben sich honiggelb, der Himmel erstrahlt in tiefem Blau, die Fernsicht ist schier unendlich. Wanderer genießen die herrlichen Ausblicke auf die markanten „bleichen Berge“: Piz da Peres, Dreifingerspitze, Flatschkofel, Maurer- und Hochalpenkopf leuchten zur herbstlichen Abenddämmerung in intensivem Dolomitenrot.



„Augenweiden“ in den bleichen Bergen



Auf den Höhen um Olang liegen viele, teilweise uralte Almen mit einer prächtigen Rundumsicht. Ein besonderes Erlebnis ist die Almenwanderung zur Lanzwiesenalm im Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Der rund zweistündige Aufstieg wird mit einem erhebenden Olanger Dolomiten-Panorama belohnt. Nicht weniger aussichtsreich ist die fünfstündige Wanderung von Olang über den Brunstriedl zum smaragdgrünen Pragser Wildsee. Dieser zählt wie die Plätz­wiese für Naturentdecker zum „Höchsten der Gefühle“ im Pragsertal. Jede Anstrengung wert ist der eine Etage darüber liegende Hochalpensee auf über 2.000 Metern. Von Olang führt der Weg den Furkelbach entlang über die Dreifingerscharte und weite Almen zum malerischen Bergsee und durch das Langtal wieder zurück.



Am besten Aussichtspunkt



Der Kronplatz mit seiner gigantischen Rundumsicht und Reinhold Messners Mountain Museum „MMM Corones“ am Gipfel ist einer der beliebtesten Wander- und Aussichtsberge im gesamten Pustertal. Hinauf auf das weite Plateau zoomen sich Naturgenießer mit den geöffneten Sommerbergbahnen. Oben bieten sich auch für Familien viele (kinderwagentaugliche) Höhenwanderungen durch die malerischen Bergwiesen an. Ein Tipp ist die dreistündige, einfache Rundwanderung Concordia 360° – von der Friedensglocke Concordia um den Kronplatzgipfel. Auch bei der Talwanderung vom Gipfel über die Obereggeralm nach Gassl hinunter ist das Gipfelmeer der Alpen und der Dolomiten ein ständiger Begleiter.



Erntedank und Almabtrieb im Olanger Herbst



Südtirol ist ein historisches Kultur- und Bauernland – der Herbst die Zeit vieler schöner Traditionen. Erntedank- und Schützenfeste bringen die typischen Gerichte in die Gassen Olangs, darunter Krapfen, Tirtlan, Strauben und Strudel, Wein und Bier. Bei den vier „Kirschta“ in den Olanger Fraktionen gibt es prächtige Umzüge um den „Kirchtagsmichl“, eine Art Maibaum. Auch die festlichen Almabtriebe sind Anlass für ein geselliges Miteinander. Wenn für Vieh und Mensch die Almzeit gut zu Ende gegangen ist, werden die Kühe mit prächtigem Kopfschmuck und großen Glocken „aufgekranzt“ ins Tal getrieben.