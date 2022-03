High Score beim Sommerurlaub im „Das Rieser“

Der Golfplatz deszählt zu den schönsten und gepflegtesten in den Alpen. Trotz der Lage auf 1.000 Metern sind die Fairways durchwegs nur sanft-hügelig und von keiner Seite beengt. Das sonnige Südufer am, ein alter Bestand anund über allem das Karwendel sorgen für gute Aussichten beim Abschlagen. Fünf weitere renommierte Golfplätze im, umund im bayerischensind maximal 30 Kilometer entfernt. Wer den Radius etwas weiter zieht, hat auchdenauf seiner „Playlist“.Vom Green in den JahreszeitenparkDie Nachbesprechung des Golftages verlegen Gäste auf dieoder in den nur 300 Meter entferntenvon. Auf denund Ruheoasen lässt es sich bei einem Glas Wein in aller Ruhe über die eigene Performance philosophieren. Worauf immer man Lust hat, erfüllt diemit der original-italienischen Ape. Bewegung in den Tag bringtmitpro Woche. Dergroßedrinnen und draußen punktet mit dem(2 Lilien, 16/20) auf relax-guide.com . Einlädt zum „Runterkühlen“ nach dem Sport. Vom beheiztengeht es direkt insmit fünf Wärmekabinen. Eine, einoder einelockern die Muskeln und entspannen den. Mit derlässt sich dievorab reservieren, ganz wie das Golfer von ihren Abschlagszeiten gewohnt sind.Hohe Trefferquote bei Rieser’s KulinariumDen Tag am Green beschließen Golfer mitauf der Hotelterrasse, vor derdes Hauses: Küchenchefundschaffen in ihren Töpfen eine bekömmliche Fusion von Tiroler Tradition und Worldkitchen, bleiben aber bei der Auswahl anverbunden. Bei einem guten Wein auswerden Pläne für den nächsten Tag geschmiedet: Nichts spricht gegen einen Golf-Ausflug ins, eine Runde Kultur in denin Wattens, in den mittelalterlichen Bergbaustädtenoder für Shopping in. Zuvor werden noch die dezent-elegantenausgekostet – und das fabelhafte Frühstücksbuffet. Ist ein frühmorgendlicher Abschlag geplant, steht diebereit. www.hotel-rieser.com 7 Nächte inkl. Rieser Genusspension, 4.000 mSpa- und Wasserwelt, Aktiv- und Vitalprogramm, 3 Greenfees im GC Achensee (18-Loch), 2 Teilmassagen.im DZ ab 1.351 Euro4 Nächte (SO–DO) inkl. Rieser Genusspension, 4.000 mSpa- und Wasserwelt, Aktiv- und Vitalprogramm, 2 Greenfees im GC Achensee (18-Loch), 1 Teilmassage.im DZ ab 796 Euro3 Nächte inkl. Rieser Genusspension, 4.000 mSpa- und Wasserwelt, Aktiv- und Vitalprogramm, 2 Greenfees im GC Achensee (18-Loch), 1 Teilmassage.im DZ ab 660 Euro