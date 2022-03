Wat maakt een hotel tot een wellnesswereld die internationaal tot de top wordt gerekend? Het fijnproevers- & relaxresort Trofana Royal*****Superior is een pionier in het hoogwaardige hotelwezen van Oostenrijk. De traditie en het streven naar bijzondere kwaliteit maken een luxe vakantie in de Alpen hier uniek. Dat 'beetje meer' dat de gasten omringt en vrije tijd een onvergetelijk karakter geeft.Al drie generaties lang verwent de familie Von der Thannen in het fijnproevers- & relaxresort Trofana Royal*****Superior de gasten helemaal volgens het boekje. De manier waarop is uniek: ongedwongen met uitstekende service en mondain met een persoonlijk tintje. Sinds 2009 bekroont de zeldzame eretitel "Superior" hun absolute perfectionisme. Dankzij de combinatie van traditie, ervaring en pioniersmentaliteit heeft het exclusieve resort steeds de beslissende voorsprong en is het een toonaangevend hotel in heel Europa.Eersteklas ligging aan de pistes van de Silvretta ArenaEersterangs skiregio wereldwijdIn het Trofana Royal komt een internationaal publiek genieten van de mooiste kanten van de winter, de natuur en het leven. Het internationale skigebied Ischgl-Samnaun is wereldwijd een van de toonaangevende skiregio's. Wintersporters kunnen rekenen op sneeuwzekerheid van november tot mei, zeer moderne liftinstallaties en fascinerende berglandschappen. Op uitgestrekte, geprepareerde pistes en in unieke Freeride Areas beleven skiërs hun wintersportvakantie in zowel Oostenrijk als Zwitserland. In de exclusieve sportshop en skiverhuur van het Trofana Royal vinden wintersporters snel en flexibel de nieuwste uitrusting van het seizoen. Vanaf het skidepot is het maar een klein stukje lopen naar de Silvrettalift om naar het hart van het skigebied te gaan. De skigidsen nemen skiërs vanuit het hotel mee op onvergetelijke tochten door het skigebied. De skidag eindigt voor gasten van het Trofana Royal direct bij het hotel, waar ze vervolgens volop kunnen genieten van heerlijke momenten in een royale ontspanningswereld.Bij royale SPA-experts in de beste handen"Perfect Wellbeing" bepaalt in de Royal SPA het vakantiegevoel. Op 2500 m2 wacht een spa- en beautywereld die zelfs hoge verwachtingen overtreft. In de Royal POOLS zwemt u in een ruim, overdekt avonturenzwembad (28 °C), in een outdoor-zoutwaterbubbelbad (36 °C) of in een 20 meter lang buitenbad (32 °C) met uitzicht op de toppen van de omringende drieduizenders. Na een prachtige winterdag ontspannen genieters in het Royal SAUNA Refugium. U kunt kiezen uit een Finse sauna, biosauna, droogzoutsauna, infraroodsauna, kruidenstoombad en een zoutwaterstoombad – net wat u wilt. Er is ook een sauna waar badkleding wordt gedragen. In deze sauna vindt u een zoutwaterstoombad, een kruidensauna en een Finse sauna. In het Royal FITNESS Center trainen sportliefhebbers op de modernste en meest innovatieve cardio- en krachttoestellen van TechnoGym. U kunt exclusief personal trainers en mental coaches boeken om u te helpen bij het bereiken van sportieve en persoonlijke doelen. In de Royal BEAUTY zorgen uitstekend opgeleide schoonheidsspecialistes, masseurs en fysiotherapeuten voor ontspannen spieren en evenwichtige zorg. Energetisch revitaliserend water, authentieke aromatische oliën en hoogwaardige verzorgingsproducten van Sisley Paris en Ligne St. Barth zorgen voor pure ontspanning. De professionals in de nagelstudio zorgen met trendy designs en gelnagellak voor een stralend uiterlijk, samen met de haarstylistes van de kapsalon van het hotel.Twee toprestaurants in het hotelTopkok Martin Sieberer kookt voor de gasten van het fijnproevers- & relaxresort Trofana Royal***** Superior op het hoogste niveau: maar liefst 7 koksmutsen van Gault Millau bekronen de beide restaurants in het exclusieve resort in de bergwereld van het Paznauntal. Dankzij Sieberers kookkunst behoort hotel Trofana al jaren tot de allerbeste fijnproeversadressen van het land. De Paznaunerstube is met 4 koksmutsen bekroond, de Heimatbühne met 3 koksmutsen. Met zoveel kunde in huis is het logisch dat halfpension ook culinair genot betekent.Passie als roepingHet Trofana Royal is een grand resort voor gepassioneerde wintersporters, wellnessliefhebbers en fijnproevers die willen genieten van savoir-vivre op niveau. De gasten zijn in goede handen bij ervaren, vele malen onderscheiden hôteliers en een vakkundig team met veel plezier in het werk. De koks van het hotel houden vanzelfsprekend rekening met alle speciale behoeften op het gebied van voeding. De enthousiaste sommeliers delen hun passie en hun schat aan kennis met de wijnliefhebbers. En de gastheer van het hotel houdt bij voorkeur persoonlijk het oog op zijn exquise wijnkelder met 25.000 topwijnen uit de hele wereld. De familie Von der Thannen en het team willen hoge verwachtingen altijd ver overtreffen.Sinds 1996 viert het Trofana Royal*****Superior de luxueuze lifestyle in de Alpen – als pionier van de betere gastherencultuur en veelvuldig bekroonde legende. Drie generaties lang wordt de visie al nagestreefd.Gourmet & Relax Resort Trofana Royal*****SuperiorA-6561 Ischgl/Tirol, Dorfstraße 95Tel.: +43/(0)5444/600Fax: +43/(0)5444/600-90office@trofana.at