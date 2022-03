Gute Aussichten beim Wandern mit dem Wohlfühlhotel Schiestl!

Dasin Fügenberg liegt am Eingang. In nur drei Gehminuten sind die Gäste an der Talstation der Spieljochbahn und in weitern zehn Minuten oben auf 1.920 Metern in einem traumhaften Wandergebiet mit Ausblicken ins, zum, demund natürlich auf die höchsten Erhebungen der. Unmittelbar an der Bergstation lädt derein, sich der Schuhe zu entledigen und „Hautkontakt“ mit der Natur aufzunehmen. Das gelingt auch bei derbei der sich alles ums Riechen und Erkennen geht. Vom Spieljoch kann man gemütlich nachhinunterwandern, oder zur Mittel- und Talstation der Spieljochbahn. Traumhaft sind die Höhenwanderungen über dieauf die. Auch zur 400 Jahre alten, einem Naturjuwel an dem sich Steinadler, Gämsen, Murmeltiere sowie Schneehasen beobachten lassen, lohnt sich ein Marsch, oder noch weiter zumGeführte Wandertouren bis ins ewige EisFür alle diese Naturerlebnisse ist dasdie ideale Unterkunft. Zwischen Juni und Oktober werdenfür jede Kondition organisiert. Gemeinsam geht es dabei auch zu Naturabenteuern ganz hinten im Zillertal, in den vier Seitentälernund. Derder Alpenhauptkamm und dermit seinen ganzjährigen Gletscherwelten bringen die Gipfelstürmer hoch hinaus. Derhält unmittelbar neben dem Wohlfühlhotel Schiestl. Im ganzen Zillertal sind insgesamtgeöffnet.Bewusst Tirol auf dem TellerZu einem gutem Ende gelangt der Wandergenuss imundmit Liegewiese machen die Beine wieder locker, ebenso eine. Die angenehme Wärme vonoderbeugt Verspannungen vor. Danach ist die luftigedes Wohlfühlhotels Schiestl der perfekte Platz, um tiefenentspannt dem Abend entgegen zu dämmern. Wär da nicht das köstlichemit dem „Bewusst Tirol-Gütesiegel“, das man keinesfalls versäumen sollte, könnte man gleich in die Kuschelbetten der liebevoll ausgestatteten Wohlfühlzimmer fallen. Für Individualisten ist diegleich nebenan mitein privates Refugium. www.hotel-schiestl.com Wohlfühlhotel Schiestl: SCHNUPPERWANDERN (01.06.–31.10.22), Zugang zum Badeschlössl, 1 x Zillertaler Wanderer-Abendmenü, 1 x Fußmassage, 1 x Sportmassage, 1 x Aromatherapie, Wochenprogramm , 1 x Überraschungscocktail an der Hotelbar. –ab 359 Euro