Bayern gehört zu den– und diemit dem Gäuboden, der Donau und dem Bayerischen Wald zu den sehenswertesten Städten Niederbayerns. Die „Straubinger Kultur“ reicht in die frühe Bronzezeit zurück. Diegründeten hier die Stadt „Sorviodurum“, im Mittelalter war Straubing eine von. Die lange Geschichte hat ihre Spuren hinterlassen – vom weltberühmten Römerschatz imüber diemitundbis zurdem letzten gemeinsamen Werk derWohnen mit Geschichte und Zeitgeist„Asam“ ist auch das Stichwort für die Unterkunft, die sich für den Städtetrip nach Straubing anbietet: Daszählt zu den besten, zentral gelegenen Adressen in der alten Herzogstadt. Das belegenauf HolidayCheck oder derauf Tripadvisor . Das Viersterne-Superiorhaus ist um ein gründerzeitlichesentstanden, mit demals Mittelpunkt. Der Zeitgeist bestimmt die modernen Ost- und Westflügel des Hauses, die erst vor einigen Jahren hinzugekommen sind. Es gibteinensamt uriger, ein zweigeschoßigesund 101 dezent-moderneund -Suiten.führen das Haus mit viel Gespür und großem Engagement. Bis zum Sommer werden dasund mit viel Liebe zum Detail neugestaltet.Von den Römern bis zu den AsamsEine Zeitreise unternehmen die Gäste auch im zehn Gehminuten entfernten, historische Zentrum derum Theresien- und Ludwigsplatz. Bei einer Führung wird der Aufstieg immit einem überragenden Blick über die Stadt belohnt. Die spätgotischemit demund diederzählen ebenso zum Pflichtprogramm für Kulturinteressierte. Dasist der „Fundort“ für den weltberühmten, aber auch für die Jahrtausende alte Geschichte der niederbayerischen Region südlich des Bayerischen Waldes. Unter dender Häuser in derpulsiert das Leben. Ein unbedingtes Muss ist ein Zwischenstopp im traditionsreichen. Die Spezialiätät des Hauses ist dieSie trägt den Namen der „unstandesgemäßen“ Geliebten Herzog Albrechts III, die dessen Vater 1435 in der Donau als Hexe ertränken ließ.Eintauchen ins Hier und JetztErst ins Mittelalter eintauchen, danach ins: Nach einer, eineroder einem Gang infühlt man sich wieder tiefenentspannt. Für reines Wohlbefinden sind auch der Whirlpool auf der Dachterrasse und der große Ruhebereich mitzuständig. Danach spannt die Küche den Bogen vombis zur. Bei einemklingt ein Tag voller Eindrücke und Inspirationen im Hotel ASAM aus.Hotel Asam GmbH&Co.KGWitttelsbacherhöhe 1D-94315 StraubingTel.: +49/(0) 9421 - 78 86 80Fax: +49 (0) 9421 - 78 86 88info@hotelasam.de