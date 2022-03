Genießen ist die schönste Sache der Welt - Gourmet-Specials im Golserhof ab 10. März 2022

Leistungen: 3 bis 6 Nächte mit Gourmet-Halbpension, genussvolles Frühstücksbuffet, Hummer oder T-Bone Steak, Wellness im Reich der Sinne, Wandern & Aktiv, Wanderungen mit dem Hausherrn und Wanderführer, Aquafitness, „Waldbaden und Durchatmen“, Yoga & Pilates, Kissenmenü, MeranCard – Preis p. P.: ab 559 Euro

In den Weinbergen oberhalb von Meran liegt das kleinste Vier-Sterne-Superior-Hotel des Meraner Landes – das. Die schmucke Luxusadresse spielt sich mit ihremund einemin die Herzen der Gourmets. Hiltrud Gufler und Patrick Mair, die beiden Gastgeber, sind selbst große Genießer und lassen in ihremihrem Händchen für die schönen Dinge des Lebens freien Lauf.undgehen im Golserhof eine schmackhafte Symbiose ein. Die beliebtenstarten wieder amSchon am Morgen kitzelt im Hotel Golserhof****Superior einden Geschmackssinn wach: Hausgemachte Marmeladen, Milchprodukte von Südtiroler Sennereien, Fleischspezialitäten in bester heimischer Qualität, frisches Brot vom lokalen Bäcker, frische Eierspeisen, ca. 30 erlesenen Teesorten u. v. m. Die knackigen Südtiroler Äpfel kommen ohne Umwege vomins Haus. Daskaufen die Gastgeber vom Bachguterhof in Dorf Tirol. Nachmittags verführen leckere Kuchen und kleine Snacks zum „Zugreifen“. Ob Fisch, Fleisch oder vegetarische Köstlichkeiten: Abends stellen sich die Gäste des Hauses aus der Tageskarte einzusammen. Sensationell ist das Käsebuffet am Freitag. 40 Käsesorten lachen dem Liebhaber entgegen. Kalorienbewusste wählen aus der gesunden und leichten Vitalküche, Kinder aus dem Kindermenü. Spezialmenüs fürundwerden ebenfalls angeboten.Amdes Golserhofs baumelt die Seele. Hot-Whirlpools, Kuschelnester und Himmelbetten verführen zum Entspannen unter der Sonne. Indoor wandeln Wellnessfreunde zwischen Pool und Saunawelt, exklusiven Ruheräumen und wohltuenden Treatments.Das Genusshotel Golserhof****Superior liegt inmitten einer traumhaften. Die abwechslungsreiche Landschaft verspricht(Mountainbike- und E-Bike-Verleih im Golserhof). Der Golserhof ist ein Gründerhotel desund bietet ab sieben Tagen Aufenthalt eine Ermäßigung von 20 Prozent auf das Spiel auf denund. Ein Sessellift und Busse verbinden Dorf Tirol mit der romantischen Altstadt von, die zum Bummeln und Shoppen lockt.2021 wurden Hiltrud Gufler und Patrick Mair von Gault & Millau alsausgezeichnet. 2022 erhält der Golserhof denund darf sich somit zu den besten zehn Hotels in Italien zählen. 2025 wird das Hotel Golserhof****Superior dembeitreten und sich somit aktiv für eine gesunde, zukunftsfähige Welt einsetzen und eine Vorbildfunktion im nachhaltigen Alpen-Tourismus einnehmen.Gourmet-Special 3 bis 6 Nächte (10.03.–09.04., 23.04.–26.05., 29.05.–04.06., 19.06.–16.07., 09.–28.10., 01.–07.11.22)