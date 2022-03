Für bekennende Kaiser-Fans

Leistungen: 4 Nächte bleiben – nur 3 Nächte bezahlen, inkl. Sonnenhofs ¾ Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 396 Euro

Dem Kaisergebirge, demin Tirol, liegt eine selten charmante Ferienregion zu Füßen: Natur, soweit das Auge reicht, klare Gebirgsbäche, Berggipfel, die es zu erklimmen gilt und malerische Wander-Berge, viel Ruhe und Gemütlichkeit, Gastfreundschaft und Tradition – ein Platz wie geschaffen, um den Alltag hinter sich zu lassen. Das****in Going gilt als. Wer hier zu Gast ist, ist den Bergen nahe – am besten auf der Sonnenterrasse Platz nehmen und staunen. Aktive Urlauber und Familien, Feinschmecker und Wellnessfreunde sind im Sonnenhof an der richtigen Adresse. Mit viel Liebe und Herzlichkeit führt Familie Seiwald ihr Vier-Sterne-Superior-Hotel. Dieundam Wilden Kaiser kennen sie wie ihre Westentasche. Der Chef des Hauses macht sich gern gemeinsam mit den Wanderern auf den Weg. Einen guten Tipp für einen erlebnisreichen Tag in den Bergen hat das Hotelteam stets bereit. Die Kinder lieben dendirekt beim Hotel, die Seele-Baumler dieund die. Kurzum: Ein idyllisches Stück Tirol.250 m² Ruhe, Erholung und Design widmet der Sonnenhof den Erwachsenen. Die „Oase der Sinne“ steht im Zeichen der Tiefenentspannung. Loungemöbel, Chill-Out-Areas, Kuschelnischen, Schwebesessel und vieles mehr gruppieren sich im modernen Altholz-Ambiente um einen offenen Kamin. Große Fensterfronten bieten einen einmaligen Blick auf das umliegende Kaisergebirge.Der Schneeraum ist ein Highlight in der Wellnesswelt des Sonnenhofs. Auch im Sommer finden Saunagänger dort im weißen, frischen Schnee Abkühlung. Konstante -6°C bis -15°C sorgen für eine prickelnde Erfrischung.Nichts geht über das süße Nichtstun. Im Garten des Vitalhotel Sonnenhof lassen die Hotelgäste im Sommer an denihren Tagträumen freien Lauf. Eine großelädt dazu ein, imzu baden, die Sonne zu genießen und auf die Berge hinauf zu blinzeln. Indoor erwartet die Wellnessfreunde dasmit duftenden Aromen und warmen Dämpfen. Imentfalten Salze ihre wohltuende Wirkung. Ganz unabhängig vom Wetter bietet dasdie perfekte Möglichkeit, sich vom Alltag zu erholen. Neben ruhigen Plätzen für die Erwachsenen, hat dort auch der Bade- und Rutschenspaß für die Kleinen seinen Platz. In derdreht sich alles um das Wohlbefinden und die Schönheit.Unbeschwert austoben und Kind sein: Familien, die im Sonnenhof ihren Urlaub verbringen, geben den Familienalltag an der Tür ab. Dersteckt voll Spaß und Abenteuer für die Kleinen. Bewegen, spielen, Freunde kennenlernen, ist hier das Ferienmotto. Mit denam Teich haben kleine „Seefahrer“ die wahre Freude. Die Kinder planschen im, erobern dieund dasund entspannen im. Das familienfreundliche Hotel ist umgeben von zahlreichen, die Groß und Klein unvergessliche Erlebnisse bescheren. So führt Österreichs längsterauf die Rübezahl-Alm. Auf dieser Wanderung entdecken die Wanderer 22 Schnitzfiguren, die der Hüttenwirt eigenhändig geschnitzt hat.Die Gastgeber im Vitalhotel Sonnenhof sind ihrer Heimat am Wilden Kaiser eng verbunden. Da liegt es nahe, dass die Köcheundaus der Region zu ihren Lieblingszutaten machen. Beimwerden die Gäste des Hauses „Zeuge“, wie aus erlesenen Zutaten feinste Speisen gezaubert werden. Täglich gibt es auch ein gesundes, leichtes Vitalmenü – jeder schlemmt nach seinem Geschmack. Zum Abschluss eines kulinarischen Tages mit der Sonnenhof -Verwöhnpension empfiehlt der Hausherr etwas Besonderes: einund/oder einen echtenEröffnungsspecial (22.–26.05.22)Hundewoche (25.09.–02.10.22)