Frei, freier, Chaleturlaub

Chalet-Urlaub liegt voll im Trend. In den eigenen Urlaubswänden unbeschwerte Tage mit den Liebsten verbringen, größtmögliche Urlaubsfreiheit auskosten, private Spa und kulinarische Ungebundenheit genießen, all das wertet eine Auszeit mit wohltuender Ungezwungenheit auf. In Hochzillertal, mitten in den Bergen, kommt Familie Schwemberger mit einem facettenreichen Angebot an urigen, idyllisch gelegenen Berghütten und neuen Luxus-Chalets genau diesem Bedürfnis nach. Von der einsamen Waldhütte bis zum stylischen Chalet oder Alpin-Loft begeistern die Chalets & Apartments Wachterhof Freunde, Familien und Kinder.



Traum-Chalets zum Privatisieren und Berghütten in der Waldwiese



Alle Chalets, Apartments und Hütten am und um den Wachterhof hüllen ihre Gäste in eine einzigartige Atmosphäre zum Wohlfühlen. Ihr rustikaler Charme, gepaart mit exklusivem Interieur, ist unverwechselbar. Private Spa mit Zirbenholz Sauna, Outdoor-Whirlpool, Kaminknistern und ein traumhafter Panoramablick sind mit dabei. Das neueste Highlight im Bunde: Das Superior Chalet Berggold. Dieses kann gesamt gemietet werden oder geteilt als Alpinloft Goldsun oder Deluxe Suite Goldreh. Über drei Stockwerke erstreckt sich eine luxuriöse Wohnwelt mit Familienzimmern, Master Bedrooms, mit großen Badezimmern und integrierten freistehenden Badewannen, zwei Saunen aus duftendem Zirbenholz, zwei gemütlichen Wohn-, Ess- und Kochbereichen mit befüllten Weinklimaschränken und mehreren großen Terrassen mit zwei beheizten Whirlpools, vor den Augen ein wunderbares Panorama. Täglich bringt am Wachterhof die Frühstücksfee das frische Gebäck vom regionalen Bäcker an die Tür. Wer sich verwöhnen lassen möchte, der bestellt den prall gefüllten Frühstückskorb mit selbstgemachten Marmeladen, Honig, Wurst, Käse, Milch und Jogurt aus der Region. Vom Lebensmittel-Lieferservice bis zu einer Wein- und Bierauswahl im Chalet ist für alles gesorgt. Als besonderen Service bietet der Wachterhof ein à la Carte Service an. Feinschmecker wählen aus einem umfangreichen Angebot an Speisen und lassen sich das Essen in das Chalet oder Apartment liefern. Außerdem steht den Gästen Privatkoch Lorenzo zur Verfügung, der die Feinschmecker gerne nach deren Wünschen und Vorstellungen mit einem mehrgängigen Menü verwöhnt.



Lange Sonnentage im Grünen



Die Zillertal Aktivcard haben die, die den Sommer in den Zillertaler Bergen mit allen Sinnen genießen wollen, immer dabei. Sie öffnet die Türen zu vielen außergewöhnlichen Bergerlebnissen und garantiert nahezu unbegrenzte Mobilität mit Bergbahnen und öffentlichem Verkehr. Aktivurlauber strahlen mit der Sonne um die Wette: Golfen, schwimmen, biken, wandern, klettern, canyoning, den Hochseilgarten unterhalb des Wachterhofs bezwingen oder einfach am Chalet den Grill anheizen. Die Chalets & Apartments Wachterhof liegen in der „Ersten Ferienregion“ im Zillertal. Über 400 Kilometer Wanderwege und 250 Kilometer Rad- und Mountainbike-Routen entführen in die Weite der Berge. Familien kommen auf den Erlebnisberg Spieljoch, um gemeinsam Spaß zu haben. Ein Wasser-Spiel-Park, ein Flying Fox, ein Barfußweg und ein Schaubergwerk warten auf sie. Freibäder und Badeseen, der 18-Loch-Golfplatz, dazu Kletterrouten, eine Kletterhalle und der Murmeltier-Park – wer was erleben möchte, für den ist Kaltenbach eine gute Wahl. Der riesengroße Natur-Spielplatz am Wachterhof mit Streichelzoo ist ein Lieblingsplatz der Kinder. Sogar zwei Kängurus gibt es dort. Tierliebhaber dürfen Familie Schwemberger auch gerne bei ihrer täglichen Arbeit am Bauernhof besuchen.