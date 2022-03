Familienzeit bei Familux ist 100 % Quality Time

Familux ist die weltweit erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern. An allen Standorten – in Lermoos in Tirol, in Gosau in Oberösterreich, in Oberjoch im Allgäu und demnächst auch in Oberhof im Thüringer Wald – wird Familien Urlaubsgenuss auf höchstem Niveau geboten. Das Alpenrose – Familux Resort in Lermoos ist ein Bravourstück der österreichischen Familienhotellerie in den Bergen (Gewinner des Holiday Check Award 2022).



Frei wie die Vögel, unbeschwert und glücklich – so fühlen sich Kinder im Alpenrose – Familux Resort in Lermoos. In der magischen Alpenwelt der Zugspitz Arena zelebrieren Familien die schönsten Seiten des Lebens. Es gibt viele Highlights zu entdecken im Alpenrose – Familux Resort – denn das Beste für kleine Abenteurer und große Genießer ist an dieser Wohlfühladresse gerade gut genug. Die beliebte Wasser-Wunderwelt ist herrlich großzügig. Eine weitläufig angelegte in- und outdoor Pool Area liegt den Gästen zu Füßen. Den Kids kann man nur empfehlen: Erobert den spannenden Kinder-Schwimmbereich. Es gibt viele Rutschen, einen Kidspool mit Piratenschiff, einen Lazy River und viel spannenden Aqua-Spaß mehr. Der 800 m² große Kinderclub ist angenehm lichtdurchflutet und von dort geht es geradewegs hinaus in den Garten. Im Panorama-Fitnesscenter mit Blick auf die Zugspitze entpuppt sich der Weitblick als der beste Motivator. Zehn neue Familiensuiten bieten viel Platz zum Wohlfühlen und dank einer verglasten Front eine atemberaubende Aussicht auf das Wettersteinmassiv.



Im Alpenrose – Familux Resort sind Familien in den besten Händen. 25 Kids Coaches haben nur ein Ziel: Strahlende Kinderaugen. Ganztags, an sieben Tagen in der Woche, sind sie die Experten für ein unvergessliches Urlaubsprogramm für 0- bis 16-Jährige. Wenn die Kleinen hören, dass es in der Alpenrose einen neuen Video-Soccer-Raum, einen Virtual-Reality-Raum, eine Kletterwand, einen Kinderfahrzeug-Parcours, eine Hüpfburg, ein Theater und ein Kino, Gokarts, eine Turnhalle, eine Softplayanlage und noch viele Attraktionen mehr gibt, sind sie im siebten Himmel.



Die Eltern freut es. Denn auf sie warten eine exklusive Adults-Area im Spa, eine erlesene Gourmetküche und ein unvergleichliches Wein-Erlebnis. Dass die kulinarischen Vorlieben der jüngsten Gäste zu ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllt werden, versteht sich fast von selbst.