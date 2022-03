Familien-Highlife im Allgäuer Bergpanorama

Die Familux Resorts sind die weltweit erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern. Das Oberjoch – Familux Resort überzeugt mit einem Konzept, das bis ins kleinste Detail auf die Bedürfnisse von Erwachsenen und Kindern abgestimmt ist – herrlich gelegen im Bergsommer auf 1.200 Metern Höhe im Luftkurort Oberjoch (Gewinner des Holiday Check Award 2022).



Familienurlaub im Luxushotel, ja das geht. „Luxus definiert sich für Familien mit Kindern eben etwas anders“, so der Chef des Hauses Volker Küchler. Täglich erleben die Kinder von morgens bis abends mit 25 erfahrenen Kids Coaches unvergessliche Urlaubstage. In fünf altersgerecht gestalteten Clubs vom Baby (bereits ab dem siebten Lebenstag) bis zum Teenager werden Kleinste, Kleine und Junge einfühlsam betreut und bestens unterhalten. Mit dem guten Gefühl, dass die Kinder optimal aufgehoben sind, genießen Eltern Zeit für sich selbst: Bei Wellness und Spa in „adults only“-Bereichen, bei wohltuenden Treatments, Sport und Seele-Baumeln. Gemeinsamen Familienspaß gibt es auf der längsten Hotel-Reifenwasserrutsche Deutschlands, in riesigen Indoor- und Outdoor-Spielbereichen, im Minizoo, im Kino, auf der Bowlingbahn, auf der Indoor-Gokartbahn, … Das Angebot ist immens, auf 2.000 m² lässt es sich wunderbar spielen, toben und träumen. Zur Entspannung geht es in die große Panorama-Badelandschaft mit Bauernhof-Pool und in den kürzlich erweiterten Saunabereich inklusive eigener Kinder- und Textilsauna. Sportlerherzen schlagen im neuen Fitnessraum beim Workout auf dem Hoteldach nicht nur etwas schneller, sondern auch höher. Mit fundiertem Wissen und Liebe zum Detail wurden die Familiensuiten im Alpine Style designed. Vor den Balkonen und Terrassen erhebt sich die Allgäuer Bergwelt.



Guten ALPENtit



All inclusive wird im Familux Resort Oberjoch neu definiert: Kulinarische Raffinesse verbindet sich mit einem unvergleichlichen Service auf Fünf-Sterne-Niveau. Beim Frühstücksbuffet, bei den Schmankerln zu Mittag, am Kuchen-, Eis- und Brotzeitbuffet und natürlich bei den abwechslungsreichen Themenbuffets am Abend lassen es sich Familien schmecken. Die frische Bergluft macht schließlich hungrig. Gläschen mit Babynahrung finden sich in der Hipp-Ecke. Abends kommen an der wohlsortierten Weinbar edle Tropfen in die Gläser der Erwachsenen. Die Sommeliers laden auch gern zur Weinprobe, wenn der Nachwuchs selig (und Babyphone-überwacht) schlummert.



Die Alleinlage des Oberjoch am Ortsrand bietet einen spektakulären Blick in die Allgäuer Alpen, direkt gegenüber dem Iseler-Plateau. Das Allgäu ist wie geschaffen für Kinder: Klettergärten, Freibäder, Spielplätze und Ausflugsziele jeder Art finden sich um jede Ecke. Die Natur kennenlernen, wandern, spazieren und einfach Kind sein, das ist hier möglich. Das Bad Hindelang PLUS-Paket bietet viel Freizeitspaß zum Nulltarif.



Ein derart vielseitiges Hotel braucht Ideen und Kompetenz, ein einzigartiges Konzept, Infrastruktur und vor allem Menschen, die lieben, was sie tun. Top Schulungen durch ein hochkarätiges Expertenteam bietet die neue Familux Academy – für Lehrlinge, Ausnahmetalente und Abteilungsleiter. Beste Ausbildung für jedes Familux-Mitglied ist das Ziel. Eine Investition in die Zukunft, von der große und kleine Familux-Gäste auf der ganzen Linie profitieren.