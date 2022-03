Erholung für alle: Ein Kinderspiel im Hotel ASAM in Straubing

Schon die Lage Straubings umgeben vonundlässt erahnen, dass der Familienurlaub sehr kurzweilig wird. Zwischen Stadt und Land, Fluss, Wald und Berg haben große und kleine Naturabenteurer einiges zu entdecken. Der fünf Minuten entferntebringt Bewegung in den Tag – und Ziele wie die, das Tal der kleinen Laber sowie denin greifbare Nähe. Wird der Radius weiter gezogen, sind auch derdieund dasin Sankt Englmar (27 km), derin Reisbach (45 km) oder die(60 km) in Eging am See ein Spaß für alle Größen.Familienurlaub ohne weite WegeDabei ist vom Hotel ASAM aus vieles zu Fuß machbar: Das modernemit Thermal- und Mineralwasser aus der Heilquelle Sorviodurum ist in fünf Gehminuten erreicht, der einzigein fünf Autominuten. Zwischen Braunbären, Bibern, Brillenpinguinen, Fischottern und Waschbären, Roten Pandas, Uhus, Watussi-Rindern und Zebras entdecken die Kinder immer wieder viel Neues und Spannendes. Das gilt auch für die. Das weithin sichtbare Wahrzeichen ist der 68 Meter hohe. Daserklingt täglich um elf und 15 Uhr, täglich werden fünf Führungen hinauf in den Turm angeboten. Die zig Treppenstufen sind vergessen, wenn sich der überragende Blick über die Stadt Straubing auftut. Dasschraubt die Zeitreise zurück in die Zeit der: Hier ist der weltberühmte 1.700 Jahre altemit weit über 100 antiken Masken, Rüstungen und Schmuckstücken zu bewundern und es gibt auch regelmäßig. Dann schlüpfen die Kids in Kleidung verschiedener Epoche, können sich beim Töpfern, Perlen fädeln oder dem Erlebnis „Museum bei Nacht“ in längst vergangene Zeiten zurückbeamen.Gut entspannen, gut essen, gut schlafenBrauchen die Eltern Zeit zu zweit, ist dasnicht weit. In den Saunen und Dampfbädern, dem Whirlpool auf der Dachterrasse und in den Ruheräumen ist das Abschalten ganz leicht. Auch eine Hot-Stone-Behandlung, eine Ganzkörper-Aromalölmassage oder ein Hamam-Pflegezeremoniell lassen Alltag und Stress ganz klein werden. Den Familien-Aperitif gibt es im, bevor dasgroße und kleine Feinschmecker voll und ganz zufrieden stellt. Müde von den vielen Erlebnissen heißt es Rückzug in die großzügige Familiensuite. Spätestens beimam nächsten Morgen sind die Kleinen wieder hellwach und bereit für neue Abenteuer. www.hotelasam.de Familienauszeit im Hotel Asam2 Ü in einer Suite (2 Erw. und bis zu 2 Kinder bis 16 J.) inkl. ausgiebigem Power Frühstücksbuffet, tägl. Lunchpaket vom Buffet, Umgebungskarte, Eintrittskarten Tierpark, Waldwipfelweg Maibrunn, Familienmenü an einem Abend im Restaurant. –444 Euro für die gesamte Familie (5 Ü plus zusätzlich Eintrittskarten in Straubings Miniaturwelt BlueBrix um 999 Euro)Hotel ASAM GmbH&Co.KGWitttelsbacherhöhe 1D-94315 StraubingTel.: +49/(0) 9421 - 78 86 80Fax: +49 (0) 9421 - 78 86 88info@hotelasam.de