Entspannter Wellnessurlaub mit Baby und Kind

Die Familux Resorts machen es möglich. Was die Premium-Hotelgruppe für Familien mit Kindern bietet, ist unvergleichlich. Eindrucksvoll schaffen es die Familux Resorts, Eltern exklusive Freiräume für ihre Bedürfnisse zu geben, Kinder glücklich zu machen und Familien unvergessliche Urlaubserinnerungen zu schenken. Das Ausmaß der Kinderbetreuung, das Freizeitangebot für jede Altersgruppe, Wellness, SPA und Kulinarik sind auf höchstem Niveau. Das Dachsteinkönig – Familux Resort in Oberösterreich zählt zu den innovativsten Familienhotels in Europa, 2022 wurde es mit dem Holiday Check Award ausgezeichnet.



„Wer über Wellness im Familienhotel nachdenkt, muss fantasievoll sein und gleichzeitig Unkonventionelles zulassen“, so Ernst Mayer, der Hotelinhaber und Experte für Kinderhotels mit Wellness in Österreich und Deutschland. Mayer stellt in seinem Hotel Dachsteinkönig im oberösterreichischen Gosau unter Beweis, dass es sehr wohl möglich ist, ein Hotel auf Familien zu spezialisieren und gleichzeitig in Sachen Wellness und Fitness überragend zu sein. Kindern werden im Dachsteinkönig die Wünsche von den Augen abgelesen. 13 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche sind 25 ausgebildete Kids Coaches nur dazu da, den jüngsten Gästen Spiel und Spaß zu bieten. Babys werden ab dem siebten Lebenstag professionell und liebevoll betreut. Das schafft wohltuende Auszeiten für die Eltern. In einem exklusiven Adults-only-Spa zelebrieren Erwachsene Wellness auf internationalem Topniveau. Von TRX über Pilates, Yoga und „Bauch-Beine-Po“ im Active Studio über Schnuppergolfen in der Indoor-Golfanlage bis hin zu Fitness, geführten Wanderungen, Mountainbiken und Segway-Touren reicht ein vielseitiges Elternprogramm. Denn es tut einfach gut, sich zur Abwechslung wieder einmal nur auf sich und seinen Partner konzentrieren zu können. Wer kleine Kinder hat, weiß ein romantisches Dinner oder ein ungestörtes Gläschen Wein besonders zu schätzen. Feinschmecker dürfen sich im Dachsteinkönig auf die exzellente Gourmetküche freuen. In der Vinothek werden bei Weinverkostungen die besten Tropfen eingeschenkt.



Den Kindern könnte es nicht besser gehen: Die Spielbereiche in- und outdoor sind riesig. Kino und Theater, eine Softplayanlage über zwei Stockwerke, eine Turnhalle, Indoor-Gokarts u. v. m. sprengen die Vorstellungskraft so mancher Kinderträume. Am Abenteuerspielplatz und in den Hüpfburgen ist immer was los und die Tiere im Hotelgarten freuen sich über jeden Tierfreund. In der Badelandschaft mit zahlreichen Pools und Attraktionen planschen, schwimmen und rutschen die Wasserratten. Die Reifen-Wasserrutsche bietet auf 100 Metern Länge rasanten Abfahrtsspaß.



Gosau liegt in Oberösterreich, am Rande des UNESCO-Weltkulturerbes Hallstatt-Dachstein Salzkammergut. Hier sind im Sommer die Wanderer, Kletterer und Mountainbiker in der Natur unterwegs. In urigen Almen gibt es eine zünftige Stärkung. Oder Familien machen eine lustige Fahrt mit dem Bummelzug zum Naturjuwel Löckermoos. Kinder lieben den Gosauer Urzeitwald mit seinen Spielstationen. Die Stadt Salzburg und die Dachstein-Rieseneishöhle, Hallstatt und die Dachstein-Mammuthöhle oder die Salzwelten Hallstatt sind vom Dachsteinkönig – Familux Resort schnell erreichbar.



Ein derart vielseitiges Hotel braucht Ideen und Kompetenz, ein einzigartiges Konzept, Infrastruktur und vor allem Menschen, die lieben, was sie tun. Top Schulungen durch ein hochkarätiges Expertenteam bietet die neue Familux Academy – für Lehrlinge, Ausnahmetalente und Abteilungsleiter. Beste Ausbildung für jedes Familux-Mitglied ist das Ziel. Eine Investition in die Zukunft, von der große und kleine Familux-Gäste auf der ganzen Linie profitieren.