Einladung zum Vogelkonzert

Für ein Wochenende raus in die Natur, ein paar Tage wieder sich selbst spüren und die Berge genießen: Im, in einem idyllischen Bergdorf am Fuße des Grünten, führt eine leidenschaftliche Gastgeberfamilie ein Refugium für alle, die es gern natürlich haben. Diesind wunderschöne Ferienhäuschen im Stil von Berghütten – das Flair vergangener Tage vereint sich mit dem exklusiven Wohnkomfort von heute. Umgeben von duftendem Naturholz, schönen Stoffen, Naturmaterialien und liebevollen Details lassen Chaletgäste die Seele baumeln. Jedes Chalet ist mit einer, mit einem Kachelofen und Zirbenbetten ausgestattet. Imvor dem Häuschen, „befeuert“ mit Holz, treffen sich Romantiker zum „Sterneschauen“, Frühaufsteher zum „Vogelkonzert“ und Badenixen zum naturbelassenen Badespaß.Der Garten ist ein Naturidyll. Zwischen einem lieblichen Weiher, duftenden Kräutern und Blumen, schattenspendenden Obstbäumen lassen Chaletgäste den Sommer auf sich wirken. Die Berge vor Augen, die Ruhe im Herzen. Einschenkt zu besonderen Behandlungen vor allem eines –. Und das auf Wunsch inin dem exklusiven Ambiente des eigenen Chalets. Aktive haben die Wanderschuhe und/oder das Bike mit im Gepäck (Bikes können auch direkt in den Alpzitt Chalets ausgeliehen werden). Vom Chaletdorf geht es los:ohne Ende in allen Schwierigkeitsgraden,und, solang die Kraft reicht. Die Bergbahn bringt Naturgenießer in die, wo aussichtsreiche Rundwanderwege durch ein einzigartiges Blumenparadies führen. Drei malerisch gelegenebegeistern die Golfspieler. Drei verschiedene Chalettypen vonbieten sich im Alpzitt Chaletdorf zur Auszeit an.Soviel Freiheit wie nur möglich können Gäste der Alpzitt Chalets an ihren freien Tagen auskosten. Wenn die eigene Chalet-Küche kalt bleiben soll, dann kommt das neuegerade recht. Abends wird im schönen Ambiente à la carte Köstliches serviert. Wer lieber in seinen eigenen vier Wänden speist, der lässt sich Wohlschmeckendes und Duftendes aus der Genusswerk-Küche in das Chalet bringen. Nach Lust und Laune, täglich neu und anders, wie es die Tagesplanung zulässt, entscheidet man sich in den Alpzitt Chalets für die gewünschte Kulinarik – im Genusswerk, im Chalet oder vielleicht passt es auch einmal besser, unterwegs einzukehren. Auch derwird in das Chalet geliefert.AlpzittAlbert GilbD-87545 Burgberg, An der Sägemühle 2Tel.: +49/(0)8321/22099-0Fax: +49/(0)8321/22099-99E-Mail: info@alpzitt-chalets.de