Ein Schloss für die Gesundheit

Eine hauseigene Diätologin, ein Apotheker und ein professionelles SPA-Team kümmern sich im Hotel Castel Rundegg bei Meran um Gäste, die in ihren freien Tagen ein paar Pfunde verlieren und ihren Körper entgiften möchten. In der ruhigen, legeren Atmosphäre des „adults friendly“-Hotels (ab 16 Jahre) widmen sich Experten dem Wohlgefühl und der Gesundheit.Einem strengen Wochenprogramm muss man sich im Castel Rundegg nicht fügen – vielmehr entscheidet jeder für sich, ob eine „light Diät“, Detox zur Entschlackung oder ein intensiveres Programm in sein Leben passt. Die Hotelküche kocht für gesundheitsbewusste Feinschmecker vegetarische Köstlichkeiten oder gern auch mit qualitativ hochwertigem Fleisch. Detox-Programme werden mit entsprechender Schonkost unterstützt. In der exklusiven Wohlfühloase ist das Angebot groß: Entwässernde und stimulierende Behandlungen mit Fango aus den Tiefen der Erde entfalten ebenso ihre gesundheitsfördernde Wirkung wie „Bäder“ im biologischen Alpen-Heu, individuelle Massagen und Kneippbäder. Whirlbäder mit wirksamen Essenzen regen den Stoffwechsel an. Gäste des Castel Rundegg können sich darauf verlassen, kompetent von Fachleuten begleitet und beraten zu werden.Wohlfühlen wird an dieser exklusiven Adresse großgeschrieben. Das „Beauty & SPA“ ist ein Kraftort für ein gutes Lebensgefühl. In acht Massage- und Behandlungsräumen verwöhnen geschulte Hände mit der hauseigenen naturbelassenen Beautylinie. Am neuen großen Außenpool im sonnenverwöhnten Schlossgarten finden Hotelgäste Ruhe und Entspannung. Vom Hallenschwimmbad über Sauna und Dampfbad bis hin zu Panthermal erwartet Wellnessgäste ein hochwertiges Angebot.Das Castel Rundegg liegt nur wenige Gehminuten vom Zentrum Merans und ist ein charmantes kleines Schloss für alle, die das Besondere suchen und das Entspannte lieben. Schon beim Eintreten spürt man den besonderen Charme des Schlosses aus dem 12. Jahrhundert. Große herrschaftliche Zimmer und Suiten mit einem fantastischen Ausblick über Meran bieten uneingeschränkte Privatsphäre. Vom Tal bis auf die Berge tanken Schlossgäste in der Natur rund um das Castel Rundegg Kraft und Energie.Hotel Castel RundeggDAVIEL S.A.S. DI KOFLER DAVID & C.I-39012 Meran, Schennastraße 2Tel.: +39 0473 270705E-Mail: info@rundegg.com