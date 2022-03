Ein Dorf für ein privates Retreat

In die Berge des Oberallgäu schmiegt sich ein einzigartiges Refugium, in dem die Zeit keine Rolle spielt. Vielmehr darf in dendas eigene Ich den Takt für erholsame Urlaubstage vorgeben. Am schilfumrandeten „Mühlenweiher“ gelegen, umgeben von reiner Natur und wohltuender Ruhe, bringt das kleine Chalet-Dörfchen seine Gäste zum Strahlen. Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn einschenkt zu besonderen Behandlungen vor allem eines –– und das auf Wunsch inin dem exklusiven Ambiente des eigenen Chalets.Eineist an Wohlgefühl kaum zu überbieten. Während der Körper entspannt, kommen die Gedanken zur Ruhe. Ob Hot Stone Therapie oder Abhyanga-Ganzkörpermassage – die Spa-ExpertInnen der Alpzitt Chalets führen eine Vielzahl individueller Behandlungen im Chalet durch. Vom Physio Taping bis zur Kosmetik-Behandlung, von Wohlfühlmomenten für Schwangere bis zur Make-up Beratung und vielem mehr. Das Angebot kann sich sehen lassen. Selbst dieoderim Chalet ist möglich. Damit noch nicht genug: Jedes Chalet ist mit einerausgestattet. Im „B´sundren“ kommt eindazu. Direkt vor jedem Chalet schenkt einEntschleunigung zu jeder Jahreszeit. Echtes Holz beheizt den naturbelassenen Badespaß unter freiem Himmel.Frei-Sein, das ist wohl das Schönste am Urlaub. Frei von Terminen und Verpflichtungen. Diesem Bedürfnis entspricht auch das kulinarische Konzept der Alpzitt-Chalets: Wenn die eigene Chalet-Küche kalt bleiben soll, dann kommt dasgerade recht. Morgens wird dort ein Frühstück serviert, abends speisen die Feinschmecker nach Lust und Laune im schönen Ambiente à la carte. Wer lieber in seinen eigenen vier Wänden essen möchte, der lässt sich Wohlschmeckendes und Duftendes aus der Genusswerk-Küche in das Chalet bringen. Täglich neu und anders, wie es die Tagesplanung zulässt, entscheidet man sich in den Alpzitt Chalets für die gewünschte Kulinarik – im Genusswerk, im Chalet oder vielleicht passt es auch einmal besser, unterwegs einzukehren oder selbst zu kochen. Auch der liebevoll gefüllte Frühstückskorb wird auf Wunsch in das Chalet geliefert.Die Alpzitt Chalets bieten Platz für zwei bis fünf Personen, die es sich so richtig gutgehen lassen wollen. Direkt von dem Chalet-Dorf machen sich die Wanderer auf ihre Wege. Gemütliche Touren mit ein bis zwei Stunden Gehzeit bieten sich ebenso an wie das Highlight für etwas Gehfreudigere: Die Wanderung auf den. Wer hoch hinaus will, der nimmt eine der. Zum Beispiel hinauf in die, wo bequeme Rundwanderwege in luftiger Höhe durch ein einzigartiges Naturparadies führen. Schritt für Schritt entdecken Wanderer auf den zahlreichenin der Region Natur und Landschaft, Geschichte und Märchen oder einfach sich selbst. Ebenfalls direkt beim Chalet starten dieundihre Routen. Wer zumnach Fischen radelt, der sollte ein paar Nüsse eingesteckt haben. Vor beeindruckender Bergkulisse liegen drei malerisch gelegenevereint mit schönen Restaurants und zwei renommierten Golfschulen. Nach einem aktiven Tag in den Bergen lockt ein erfrischendes Bad imAlpzittAlbert GilbD-87545 Burgberg, An der Sägemühle 2Tel.: +49/(0)8321/22099-0Fax: +49/(0)8321/22099-99E-Mail: info@alpzitt-chalets.de