Die Familux Resorts sind für Familien mit Kindern gemacht

Dachsteinkönig: „Innovativstes Familienhotel“ Europas

Die Familux Resorts sind die weltweit erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern. Das Dachsteinkönig – Familux Resort zählt zu den innovativsten Familienhotels in Europa. 2022 wurde es mit dem Holiday Check Award ausgezeichnet. Da liegt es auf der Hand, dass Eltern und Kinder im siebten Himmel sind, sobald sie die Schwelle des unvergleichlichen Erholungsresorts am Fuße des Dachsteins überschreiten.



2.000 m² Spiel- und Abenteuerfläche in- und outdoor bieten alles erdenklich Mögliche für die kleinen Gäste zum Erleben und Austoben. Vom Kinderfahrzeug-Parcours bis zum Wasserspielplatz, vom Tiergehege mit Eseln, Ponys und Schafen bis zur Softplayanlage, von der Turnhalle bis zu den Trampolinen und zur Hüpfburg werden Kinderträume wahr. Als eines von wenigen Hotels weltweit bietet der Dachsteinkönig einen Virtual-Reality-Room. Baden und Planschen haben im Dachsteinkönig immer Saison: Die Wasserlandschaft mit Outdoorpool, Riesen-Reifen-Wasserrutsche, Kinderhallenbad und Familien-Wasserspielbereich ist bereit. „Bring your kids, find yourself“, ist das Motto der Familux Resorts. In dem luxuriösen Ambiente des Lifestyle-Hotels, bei einem grandiosen Angebot an Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten, erleben auch die Eltern eine Auszeit vom Feinsten. 25 ausgebildete Kids Coaches sind im Dachsteinkönig jeden Tag von früh bis spät mit Herz und Seele für die Kinder da. Eine 1.000 m² große Wellness- und Saunalandschaft mit einem Luxus-SPA ist den Erwachsenen und der Regeneration in aller Ruhe vorbehalten. Beinahe rund um die Uhr verwöhnt die Gourmetküche die Feinschmecker. Die Suiten für Familien mit ein bis zwei Kindern und die Chalets ab fünf Personen bieten alles, was für den entspannten Familienurlaub notwendig ist. Kinder schlafen in mindestens einem separaten Kinderzimmer.



Das oberösterreichische Gosau gilt als Eldorado für kleine Wanderer und Mountainbiker. Idyllische Almen sind das Ziel geführter Familienwanderungen. Im Urzeitwald wird nach Schätzen gegraben und mit Dinosauriern geflogen. Ein Erlebnis für die ganze Familie ist ein Ausflug in die nahe Dachstein-Rieseneishöhle, in die Dachstein-Mammuthöhle oder in die Salzwelten. Die Teenager stehen ganz besonders auf die Segway-Touren – direkt beim Hotel geht es los.