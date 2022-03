Des Kaisers schöne Berge - Mit der ganzen Familie den Wilden Kaiser entdecken

Leistungen: 7 Nächte bleiben – nur 6 Nächte bezahlen, inkl. Sonnenhofs ¾ Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 720 Euro

Leistungen: 4 Nächte bleiben – nur 3 Nächte bezahlen, inkl. Sonnenhofs ¾ Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 396 Euro

Leistungen: 7 Nächte, ¾ Verwöhnpension, Sonnenhof Inklusivleistungen, Wanderung mit dem Chef Hans Seiwald, Wellnessgutschein 10 Euro pro Erwachsenen, 1 x Private Spa f. 2 Pers. – Preis p. P.: ab 840 Euro

Familie Seiwald führt am Fuße des, in dem idyllischen Tiroler Dörfchen Going, ein Refugium für eine wohlverdiente Auszeit. Zu Füßen der Gipfel des markanten Bergmassivs und umgeben von einem Wanderparadies vom Tal bis in die Höhe, liegt dasin einer malerischen Landschaft. Wenn die Natur zumlockt, dann macht sich der Chef des Hauses mit seinen Gästen auf den Weg in die Berge. Seine geführten Wandertouren erfreuen sich großer Beliebtheit.imponieren durch ihre wunderschönen Panoramen und Ausblicke auf den Wilden Kaiser. Eine leichte Wanderung führt auf die. Am besten im Hotel erkundigen: Grillnachmittage gehören auf der Sonnenhof-Alm dazu.Dass sich ihre Gäste rundum wohlfühlen, das liegt den Gastgebern im Sonnenhof sehr am Herzen. Diedes Hauses sorgt mit ihrem gemütlich-exklusiven Ambiente für Entspannung. In der 250 m² großenfindenRuhe und Entspannung. Wer vom Wandern zurückkommt, der besucht am besten das, wo Tiroler Sauna und Bio Sauna, Salzraum, Erlebnisduschen, Sole-Dampfbad, Rosenblütenbad und vieles mehr müde Beine wieder auf Vordermann bringen. Imsorgt selbst im Hochsommer frischer, weißer Schnee für prickelnde Abkühlung. Zudem steht dasmit wohltuenden Behandlungen und hochwertigen Kosmetikprodukten für Verwöhnmomente zur Verfügung. Der Sommer spielt sich unter freiem Himmel ab – in derund an denmit ihrem klaren Gebirgswasser.Die Wanderregion am Wilden Kaiser erfreut sich – nebst Gipfelstürmen und sportlichen Herausforderungen – auch beigroßer Beliebtheit. Zahlreichemachen der ganzen Familie Spaß. Im Sonnenhof stehen die jungen Gäste hoch im Kurs. Derdirekt am Hotel und dermit seinen kleinensind ein Hit. Indoor begeistern dasund dasdie Kleinen. Imgibt es XBOX, Airhockey, Billard, Kicker (Tischfußball), Basketball, Tischtennis, einen kleinen Fußballplatz, Dart, eine Gymnastikwand, Spielautomaten, Volleyball, eine Boxsäule, u. v. m. Mitundkommt Familie Seiwald den Bedürfnissen von Familien entgegen.Zu Fuße des Wilden Kaisers bewegt sich, wer am liebsten in der Natur unterwegs ist.undsind ebenso in ihrem Element wie Kletterer, Spaziergänger und Paragleiter. Wenn die Aktivurlauber von ihren Erlebnissen zurück in den Sonnenhof kommen, zaubert der Küchenchef des Hauses aus den saisonalen und regionalen Produkten der Region feine Speisen. Neugierige überzeugen sich beimvom großen Können des Küchenteams. Durstige löschen mit demaus rein natürlichen Zutaten ihren Durst.Eröffnungsspecial (15.–22.05.22)Eröffnungsspecial (22.–26.05.22)Pfingsten am Wilden Kaiser (05.–19.06.22)