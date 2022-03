Biken à la Arlberg

Je kunt er niet naast kijken: in de zomer parkeren er fietsen voor het VALLUGA Hotel. Liefhebbers van fietstochten in de bergen vertrekken direct vanuit dit kleine, fijne hotel in St. Anton am Arlberg voor tochten in dit populaire mountainbikegebied. Er is voor ieder wat wils: ontspannen routes voor genieters, makkelijke bergritten, veeleisende trails voor de echte experts. Talrijke hutten en almen nodigen je uit voor een rustpauze. Ervaren gidsen bieden dagelijks begeleide biketochten aan. Hotel VALLUGA organiseert graag het fietsverhuur voor zijn gasten. Voor de rest betekent het hier voor de fietsers: ontspannen, relaxen en genieten. Voor en na zijn immers even belangrijk als de tocht zelf. Hotel VALLUGA in St. Anton heeft slechts 25 kamers en is daardoor een exclusief, bijna privé-vakantieadres voor genieters. De veeleisende gasten zijn meer dan tevreden met de fantastische spa, fitness- en wellnesszone. Klein maar fijn is het motto van VALLUGA, en genoemd naar de hoogste berg van St. Anton spreekt het hotel vooral individualisten en de happy few aan. Wie niet aan het mountainbiken is, wandelt of klimt. Hoe dan ook, vanuit het VALLUGA Hotel leiden alle wegen de bergen in. Golf, watersport, paragliden en vissen brengen extra afwisseling in je outdoordagen op de Arlberg.



Bergavonturen voor iedereen met de e bike



De enthousiaste gidsen van het bureau voor toerisme van St. Anton laten e bikers kennismaken met de prachtige routes in de bergen. En altijd van de partij tijdens de tochten: heerlijke uitzichten en gezellige stops op de vele almen en in de hutten. Je hebt dagelijks de keuze uit meerdere begeleide e biketochten.