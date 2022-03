Bergsport op de Arlberg – indrukwekkend en uniek

Valluga is de naam van de hoogste bergtop in het Arlberggebied. Het VALLUGA Hotel is een bijzonder charmant hotel in het centrum van St. Anton am Arlberg. De combinatie van Tiroolse charme en hedendaagse Scandinavische stijl in dit gebouw is uniek. Klein maar fijn: tien suites, 14 tweepersoonskamers en één eenpersoonskamer werden met veel liefde ingericht. Een exclusieve spa die bijna privé is zorgt bovendien voor ontspannende uren. De uitnodigende en ruime lounge en cocktailbar zijn als een huiskamer voor gezellige, ontspannende momenten. In de zomer is hotel VALLUGA de ontmoetingsplaats voor wie houdt van wandelingen of trektochten, voor bergbeklimmers en mountainbikers. Je geniet er van alpiene natuurbelevenissen die nergens zo mooi zijn als in het Arlberggebied.



De zomer is op de Arlberg de tijd van de bergsporten. Natuurliefhebbers vinden er ontelbare routes, van makkelijke wandelingen tot hoogalpiene trektochten. 300 kilometer gemarkeerde wandelpaden, onderscheiden met het Tiroolse wandelkeurmerk, leiden stap voor stap naar de unieke bergwereld. Op de mountainbikers en e bikers wachten meer dan 350 kilometer tochtvarianten. Grote en kleine bergontdekkers trekken naar de avonturenvallei van Verwell met het verhalenpad, naar het hoge en lage touwenparcours, ze bewonderen de hangbrug over de donderende Rosanna en nog veel meer. Met de kabelbanen en liften van de Arlberger Bergbahnen raak je sneller naar de top. De gondels brengen je comfortabel op de Rendl, Gampen, Kapall, Galzig en de 2811 meter hoge Valluga. Professionele outdooraanbieders bezorgen je met rafting-, kajak- en canyoningtochten of paragliding en avontuurlijke wandelingen een onvergetelijke adrenalinekick. De via ferrata's in de omgeving van St. Anton am Arlberg genieten internationale bekendheid. Golfers die wel van een uitdaging houden, genieten van hun spel in dit bergachtige landschap.



Het kleine, fijne VALLUGA Hotel is een uitnodigende uitvalsbasis voor bergvrienden. Bij de voordeur vertrekken avontuurlijke mensen voor hun trek- of fietstocht. Een veelzijdig aanbod van massages en cosmeticabehandelingen verwent de gasten van top tot teen. Exclusieve sauna's, een modern binnenzwembad, een ontspanningsruimte met waterbedden en een perfect uitgeruste fitnessruimte maken het wellnessaanbod compleet.



St. Anton zomerkaart basic – inbegrepen in de kamerprijs

Inbegrepen: gedurende 1 dag onbeperkt gebruik van alle in werking zijnde kabelbanen en liften, entree voor het zwembad Arlberg WellCom in St. Anton of het zwembad Wellnesspark Arlberg Stanzertal in Pettneu, 1 wandeltocht met gids volgens het weekprogramma, een hele of halve dag gebruik van een e-bike tegen betaling (20 euro korting), boogschieten volgens weekprogramma, 1 yogales volgens weekprogramma, greenfee voor de 9-holesgolfbaan in St. Anton, 1 x deelname aan een fakkelwandeling, rondleiding volgens weekprogramma, onbeperkt gebruik van alle bussen die op dat moment rijden tussen Landeck en St. Christoph, kinderprogramma van maandag tot vrijdag