BergBaur – ohne „e“, aber mit unverwechselbarem Lifestyle – originell und easygoing

Der BergBaur ist kein übliches Hotel in den Bergen, sondern das einzige „Crazy Farming“ Hotel der Alpen. 1.030 Meter hoch im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern, mit direktem Blick auf den grandiosen Großvenediger, ist der Bergsommer hier erfrischend anders. Ein Feeling, das man nicht versäumen sollte – denn so nahe kommt man der Natur selten, so easy kann das Leben sein.



Der sommerliche Lifestyle bei den Crazy Farmern des BergBaur ist einzigartig – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Crazy Farmer? In Neukirchen am Großvenediger lebt eine sympathische Gastgeberfamilie (samt Hündin Lilo) ein Hofleben, das mit einem Augenzwinkern, mit herrlicher Gelassenheit und ganz vielen Ideen angereichert ist. Gäste sind herzlich willkommen, ein paar Tage lang den Alltag, „ausgetretene Pfade“ und To do´s hinter sich zu lassen. Hier kann man gut sein, hier kann alles, nichts muss, hier wird einfach nur genossen.



Ein bisschen anders – das fängt beim BergBaur schon beim Schlafen an. Im lässigen Kamal sinken Urlauber in gemütliche Betten. Dazu gibt es Appartements mit Küche für die, die gerne mehr Platz haben und im Pyjama frühstücken. Freigeister leben sich im BergBaur aus. Für sie bieten sich die Sleeperoo Sleep Cubes an, um eine Nacht unter dem Sternenhimmel zu verbringen. Einzigartige und hautnahe Naturerlebnisse schafft das Zelt im Zauberwald, das durch sein transparentes Dach mit einem 360 Grad Rundumblick beeindruckt. Wohnmobil-Fans bietet der BergBaur nur 200 Meter vom „Farmer's Home“ entfernt vier tolle Stellplätze mit dem besten Blick auf den Großvenediger. Sobald am Morgen die Sonne hervorblizt, erwachen hier inmitten von so viel Natur die Lebensgeister. Die Gipfel-Stürmer packen schon frühmorgens zusammen, um den Großvenediger oder den Wildkogel zu besteigen. Der BergBaur ist umgeben von den höchsten Bergen Österreichs. Für Wanderer und Biker ist die Region wie geschaffen. Mit der Wildkogelbahn geht es easy hinauf auf 2.100 Meter Höhe. Die beeindruckendsten Naturerlebnisse Österreichs sind ganz nah – so die Krimmler Wasserfälle, die größten in Europa, oder die Großglockner Hochalpenstraße, Österreichs höchste Aussicht.



Alpine Beach Club – Ideen muss man haben



Der BergBaur versteht es, Sommer Vibes aufkommen zu lassen. Der Alpine Beach Club ist eine Chillout-Area zum Dahinschmelzen. Im Sitzsack oder in der Hängematte abhängen und im kleinsten Bergsee der Alpen abtauchen. „Was wäre da Ibiza?“, schmunzelt Hermann, der BergBaur. Seine Gäste schaukeln mit der großen Himmelsschaukel den 3.000 Meter hohen Bergen entgegen. Die Leucht-Enten am Wasser schauen zu. Der kühle Drink für einen heißen Tag und das Fingerfood für den Hunger zwischendurch kommen aus dem Daily Deli des BergBaur.



Es wäre nicht der BergBaur, wenn nicht …



Durchatmen und auftanken – der BergBaur weiß wie. Im Zauberwald, nur fünf Gehminuten von Farmer´s Home, gibt es Ruhe und nichts als Ruhe. Zwischen den Bäumen spazieren, sich in eine Hängematte legen oder in der Waldlounge die Stille erleben. Wer sich ins Grüne zurückziehen möchte – oder eine lauschige Auszeit zu zweit braucht – der schnappt sich das BergBaur Picknick mit allem Schnick-Schnack und taucht für ein paar Stunden auf Wiesen und in Wäldern unter. Jeder, wie er will. Wobei es sich empfiehlt, zum BBQ zurück zu sein. Denn, wenn Hermann den Grill an der Piazza oder im Beach Club anwirft, dann brutzelt, duftet und schmeckt es wunderbar. Eingeweihte BergBaur-Fans genießen ihr kühles Bier auch gerne im „kleinsten Biergarten aller Zeiten“. Bergbaur-like ein bisschen crazy.



Auch ein SPA gibt es am Hof



Im BergBaur SPA gibt es viel, was richtig guttut. Die Ruheräume mit einem mega Ausblick auf die Berge sind perfekt zum Entspannen. Ebenso das Schwitz-Kamal, eine gemütliche Outdoor-Sauna. Wer ausgepowert von seinem Ausflug in den Bergen zurückkommt, streckt im Dampfbad alle viere von sich. Wärme tanken in der Infrarotsauna oder in den quirligen Whirlpools blubbern. „Kopf aus, Freiheit an“, heißt es im BergBaur.



Lilo liebt Gesellschaft



Der BergBaur bietet Zwei- und Vierbeinern gemeinsame Entspannung und mega viel Platz für tolle Ausflüge. Nach dem Spaziergang gibt es am „Hundewaschplatz“ eine Holzbox mit Handtüchern, um Bello & Co die Pfoten sauber zu machen. Damit sich die Hunde richtig wohlfühlen, stehen auf Wunsch Näpfe, Hunde-Kuschel-Kissen und Gassi-Sackerl bereit. Insider-Tipps für einen tollen BergBaur-Urlaub mit Hund gibt's jederzeit am Welcome-Point. Schließlich lebt auch Lilo am Hof.



Weil´s so gut ist



Wenn Oma Helga im BergBaur kocht, sind alle glücklich. Weil´s so herrlich schmeckt und so wunderbar duftet, verrät sie ihren Gästen ihr Brotrezept – so kommt ein Stück BergBaur-Lifestyle mit nach Hause.



Oma Helgas Brotrezept

500 g Weizenmehl Typ 1600

500 g Roggenmehl Typ 960

30 g Salz

675 g lauwarmes Wasser

40 g frische Hefe

10 g Brotgewürz

Die Masse 5 bis 10 Minuten kneten und zugedeckt 1 Stunde rasten lassen. 2 Laibe Brot formen und zugedeckt nochmal 30 Minuten rasten lassen. Mit Wasser besprühen und bei Umluft (viel Dampf) zwischen 185° und 210° ca. 45 Minuten backen.