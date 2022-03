Berg und Tal auf Achse um das Wohfühlhotel Schiestl

Bis auf 2.300 Höhenmeter treten Mountainbiker imund denbergauf – und hinein zu den idyllischen Talschlüssen imund ins. Zum Großteil sind die Routen und Tourdaten auch via GPS verfügbar. Ist schon die meiste Energie verbraucht, lohnt sich der Umstieg auf die. Auch diemit Biketransport tragen dazu bei, dass beim Biker der Spaß im Mittelpunkt steht. Auch diedirekt vor der Haustüre deserschließt herrliche Höhentouren. Etwa jene über diezum, ins Öxltal hinunter und über Fügenberg zurück zum Hotel. Oder die ohne Bergbahn(57 km) über Hochfügen, den Loassattel und die Grafenaste durch den Bruderwald und malerische Dörfer wieder retour. Ein traumhaftes Erlebnis verspricht auch die, die vondurch reizvolle Almwiesen auf 2.010 Meter hinauf führt, zum eindrucksvollen Panorama über das gesamte Zillertal. Dort sind Rennradfahrer fast allein auf weiter Flur. Mit derdes Wohlfühlhotels Schiestl ist täglich eineinklusive. Perfekt getunteleiht man sich in Fügen bei einem der top Sportfachhändler.Von einem Gang zum nächstenAus den Pedalen und die Füße hochlagern: Imdes Fügenbergererfolgt die heiß ersehnte Auszeit mit Schwimmen und Baden im, imoder imsamt Liegewiese. Vielleicht als Extra-Genusseinheit noch eineoder ein kleiner Hitzeschub ausoder. Der nächste Gang kommt aus der Küche des Wohlfühlhotels Schiestl. Das abendlichefährt immer wieder spezielle Themenbuffets auf. Bei einem guten Glas Wein klingt der Abend aus – und schon bestimmt die Vorfreude auf eine geruhsame Nacht den weiteren Verlauf. Diese erfolgt in den gemütlichenoderoder in dermitfür bis zuWohlfühlhotel Schiestl: AKTIVPAUSCHALE (01.06.–31.10.22), Entspannen im Badeschlössl mit Wohlfühlpool und Saunalandschaft und im Familienhallenbad,mit Vergünstigungen im ganzen Zillertal (z.B. tägl. 1 Berg- und Talfahrt mit bis zu 11 Sommer-Bergbahnen), 3 bis 4 geführte Wanderungen, Tourentipps, Wanderkarten und Leih-Wanderstöcke, 1 Sportmassage, 1 Cocktail, 20 Euro-Gutschein (für Anwendungen im Vitalcenter oder Flaschenwein) –ab 800 Euro p. P.