Bad Ischl hat einen neuen Genuss-Headquarter

City-Spa, Design & Wohnen im neuen Stadthotel Goldenes Schiff

Im Mai 2022 beendet das Goldene Schiff einen großangelegten Umbau. Direkt am Ufer der Traun empfängt das moderne Stadthotel Gäste, die sich zeitgeistig verwöhnen lassen möchten. Mit Spa und Kulinarik, in dem geschichtsträchtigen Bad Ischl und umgeben von dem Natur-schönen Salzkammergut.



Das Stadthotel „Goldenes Schiff“ kann nach mehr als zwei Jahren Umbau, Erneuerung, Verschönerung und Upgrading mit Stolz verlautbaren: Es ist vollbracht. Stilsicher schmiegt sich das neue „alte“ Goldene Schiff in das Zentrum der Kaiserstadt und an das ruhige Ufer der glasklaren Traun. Seit 1821 ist das Goldene Schiff ein ganz besonderer Ort des Genusses. Millioneninvestitionen haben das gute, alte „Schiff“ auf Topniveau gebracht. Wer es sich gutgehen lassen möchte, steuert hier einer erlebnisreichen Auszeit entgegen.



„Außen hui, innen wow“ – alles, was im Goldenen Schiff gemacht wurde, erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein einladender Empfangsbereich, in dem man gerne ankommt. Lobby und Genuss-Areas, Fitness und Zimmer – alles zeigt sich im neuen Design und mit Top Komfort. Sieben Zimmer mit Traunblick, Familiensuiten und zwei Zimmer für Gäste mit Beeinträchtigungen wurden geschaffen. Die neuen Zimmer sind eine Augenweide in sanften Farben. Das neue Traun-Spa im Goldenen Schiff ist ein Traum, um loszulassen. Nebst Sole- und Kräuterdampfbad, Bio-Sauna, Relaxzonen mit Blick auf die plätschernde Traun und Fitnessraum ist nun auch die Gartensauna im Außenbereich eröffnet. Eine 200 m2 große Deluxe-Entspannungsoase mitten in der Stadt lädt zum Chill-Out. Aircondition in allen Zimmern macht das Wohnklima zu jeder Jahreszeit angenehm. „Hinter den Kulissen“ sorgen leistungsstarke Lüftungsanlagen und eine neue Brandmeldeanlange für maximale Sicherheit. Mehr Platz, mehr Freiraum war eines der Prinzipien, dem der gesamte Umbau gefolgt ist.



Das Grande Finale findet im Mai 2022 statt. Dann öffnen die neue Roof-Top-Suite und der neue Kulinarik-Bereich mit Bar und Lounge. Auch bezüglich Essen & Trinken geht das „Goldene Schiff“ neue Wege. Feinschmecker dürfen sich freuen.



City-Flair und Naturgenuss verbinden sich im Stadthotel „Goldenes Schiff“ einzigartig. Der Sommer steht vor der Tür und damit die prachtvollsten Wochen, um das Salzkammergut sportlich-aktiv und entspannt-genüsslich zu erleben. Bad Ischl – die Europäische Kulturhauptstadt 2024 – empfängt seine Gäste mit einem Mix aus Kultur und zahllosen Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Hier ist der Zauber der Habsburgermonarchie noch auf Schritt und Tritt gegenwärtig. Einen Besuch in der ehemaligen Hofkonditorei Zauner mit ihren berühmten Mehlspeisen oder in der Kaiservilla – die Sommerresidenz von Kaiser Franz und Sisi – sollte man auf keinen Fall verpassen. Das 111 Kilometer umfassende und bestens beschilderte Wegenetz führt die Wanderer hinauf in die unberührte Natur der Alpen. Die Radfahrer haben die Wahl: Gemächlich durch Bad Ischl radeln, mit dem E-Bike einen Ausflug zu einem der zahlreichen, glasklaren Seen unternehmen oder mit dem Mountainbike hinauf auf die Gipfel treten. Die Golfregion Salzkammergut umfasst zehn Golfplätze, die beste Voraussetzungen für ein gutes Spiel bieten.