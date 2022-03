Auf Tour zwischen drei Naturparks in den Olanger Bergen

Olang liegt an den östlichen Ausläufern desim Pustertal und am Tor zum. Auch die Naturparksundsind zum Greifen nah, spätestens oben am. Die Bergbahnen Olang I+II machen das Erklimmen des Zweitausenders ganz einfach. Oben erwartet die Besucher dasund eine gigantische. Für den Extrembergsteigerist das Alpen- und Dolomitenpanorama nirgendwo sonst so eindrucksvoll erlebbar: Der Blick schweift vom Ortler über die Ötztaler-, Stubaier- und Zillertaler Alpen, die Rieserferner, die Lienzer und Pragser Dolomiten, Fanes, Sella, Geisler und Peitlerkofel. Hat man sich sattgesehen, lädt der weitläufige Gipfel zur gemütlichen(auch mit Kinderwagen),undBergsteigen in den bleichen BergenNoch näher ran an diegelangen Wanderer auf der achtstündigen. Sie führt vomüber diehinein in dieund über die Sennesscharte zum. Die schroffen Dolomitengipfel über Olang sind weitere hochgesteckte Ziele: Fürundbraucht es gute Kondition und eine ebensolche Ausrüstung. Kletterer nehmen es mit demam Hochalpenkopf auf. Im Sommer gibt es dort wöchentlich einemit Abstieg zum Pragser Wildsee. Für das „Trockentraining“ zuvor steht die neuein Bahnhof Olang bereit. Viele Ausgangspunkte im Pustertal sind umweltschonend mit dererreichbar – mit demsogarTourismusverein OlangI-39030 Olang, Florianiplatz 19Tel.: +39/0474/496277, Fax: +39/0474/498005E-Mail: info@olang.com