Auf Schritt und Tritt dem Frühling entgegen in Algund

Dasöffnet sich nach Süden und ist gegen den Norden durch die Dreitausender dergut abgeschirmt. Das bringt Naturns gegenüber den nördlichen Alpenim Temperaturmittel. Der Frühling überzieht das Gartendorf nahe der Kurstadt von Meran ab April mit einem Teppich aus. Gemäß dem Motto, sehen sich die Teilnehmer das farbenprächtige Bild zum Auftakt der Wandersaison von oben an. Eine geführte Tour folgt dem Weg vonhoch über Algund, in eine Landschaft der Gegensätze zwischen dem Frühling im Tal und der hochalpinen Landschaft. Der Streifzug über den Partschinser Waalweg zummacht die Spielarten der Natur im größten Schutzgebiet Südtirols deutlich, ebenso dasmit Käseverkostung oberhalb von Vellau. Eine geschichtsträchtige Perspektive auf das Burggrafenamt ergibt sich bei der Tour vonVon Algund aus Südtirol erkundenAb Mai werden die Kreise weiter gezogen. Dasbei Prissianderund das Überetsch zwischenstehen dann auf dem Programm. Dabei zeigt sich, wie große das kleine Südtirol in Bezug auf seine landschaftliche Vielfalt ist. Das trifft auch zu, wenn es mit dem Reisebus in Richtunggeht, zumim Eisacktal oder insam Schlern. Meraner Land und Vinschgau sind auch bekannt für ihre vielen Waalwege. Die künstlich angelegten Wasserläufe dienten einst ausschließlich zurHeute eröffnen sie ebene Wege und traumhafte AusblickeEine Gelegenheit zum Waalwandern mit Begleitung gibt es zwischenDer Griggwaal und der Gschneierwaal bestimmen die Route. Derimzählt mit den Attraktionen wie denund denzu den beliebtesten Wegen Südtirols. Bei der Tour vom Schnalstaler Bergdorfgeht es ein Stück auf dembis zum Sommersitz des Südtiroler Extrembergsteigers Reinhold Messner aufAlgund: Geführte Frühlingswandertouren06.04.22:. 13.04.22: Auf geschichtsträchtigen Wegen. 20.04.22: Wanderung zum. 27.04.22: Erlebnis Bergbauernhof –. 04.05.22: Wanderung amvon Prissian. 11.05.22: Wanderung am– von Oberplars/Agund nach Naturns. 18.05.22: Wanderung mit Ausblicken auf den– von Tramin über Söll und Altenburg nach Kaltern. 25.05.22: Wanderung von Oberreinswald zum. 01.06.22: Barbian –– Villanders. 08.06.22: Waalwanderung im Vinschgau vonund zurück. 15.06.22: Wanderung im Tierser Tal – von. 22.06.22: Wanderung auf dem