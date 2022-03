Aktive Frühsommer-Tage in den Dolomiten - Bike – Hike – Enjoy

Genau rechtzeitig, um eine der schönsten Jahreszeiten in den Dolomiten zu erleben, öffnet amdasin Gröden. Die Natur ist magisch schön: Von denleuchtet noch der glitzernde Schnee. Im Tal tauchen, auf den Almendie Landschaft in bunte Farben. Insider sprechen im Frühsommer von den, so beeindruckend sind die Naturschauspiele, die die klare Luft nun hervorbringt.Die Local Guides des Granbaita Dolomites können es kaum erwarten, ihre naturbegeisterten Gäste zu begleiten. Täglich organisieren sie verschiedeneund. Hotelgäste kommen kostenlos in den Genuss dieses Service. Eine ihrer Lieblingstouren führt zu dem: Der jadegrüne See taucht im Frühsommer in dem naturbelassenen Langental bei Wolkenstein wie aus dem Nichts auf, um nach einigen Wochen wieder in der Erde zu versickern und Wiese und Sommerblumen zu hinterlassen. Die Wanderung führt in das sieben Kilometer lange „Canyon-Tal“ bis zur mit Blumen übersäten Wiese „Pra da rì“.Fürist im Hotel Granbaita Dolomites gesorgt:der neuesten Generation können kostenlos gebucht werden. Wanderstöcke und Rucksäcke gibt es an der Rezeption zum Leihen. Ein kompetentes Team empfiehlt gernein die Berge. Auf derfinden Naturbegeisterte eine kostenlose Wander- und Bikekarte zum Download. Sollten die Lifte im Frühling noch geschlossen sein, bringt derWanderer und Biker bequem zum Startpunkt ihrer Unternehmungen. So steht unvergesslichen und bewegten Frühsommertagen nichts im Weg.Das Granbaita Dolomites ist ein, das Luxus, Eleganz und leidenschaftliche Gastlichkeit verbindet. Das Hotel, in dem Familie Puntscher-Perathoner ihre Ideen und Träume verwirklicht hat, empfängt seine Gäste in luxuriösen, großen und hellen Räumlichkeiten, die mit großer Sorgfalt und viel Liebe zum Detail gestaltet wurden. In dem schönengehen im Ambiente der Urkraft der Berge die Gedanken auf Reisen, und es kümmern sich professionelle, liebevolle Händeum das Wohlbefinden von Kopf bis Fuß. In der beheiztenzaubern die Dolomiten Lichtspiele auf die Wasseroberfläche. Sieben Saunavarianten laden zum gesunden Schwitzen ein. Es ist ein befreiendes Gefühl, hier zu entspannen und den Alltag hinter sich zu lassen. Im Hotelrestaurant und imentfalten Spitzenköche die Aromen der Südtiroler Küche, mediterraner Köstlichkeiten und vielfältiger Gerichte von Welt. Feinschmecker wählen täglich vom Menü oder der á la carte Karte. Schon am Morgen kommen besteundProdukte auf das Buffet. Vielfältige kulinarische Events am Abend – von der Käse Degustation bis zum Flambé Abend – bringen genussreiche Abwechslung. Die Zimmer und Suiten erfüllen höchste Standards. Lichtdurchlässige Holzelemente zwischen den Räumen, eine raffinierte, komfortable Einrichtung, elegante Farben und eine stimmungsvolle Feuerstelle machen Lust aufDie traumhaften Dolomiten bieten faszinierende Landschaften zum Wandern und Biken in allen Schwierigkeitsgraden, die sich für immer ins Gedächtnis und Herz einprägen. Im Sommer sind alle Lifte in Betrieb. Dann können die Mountainbiker die vier Ladinischen Täler oder die berühmte „Sella Ronda“ mit dem Bike erkunden.Hiking and Biking ParadiseVerschiedene kostenlose Wander- und Mountainbiketouren während der Woche. Wanderstöcke und E-Mountainbikes der neuesten Generation können kostenlos gebucht werden –ab 180 Euro/Nacht