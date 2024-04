Hochwasservorsorge mit dem Kellerspezialisten

Bei Starkregen fällt so viel Niederschlag pro Quadratmeter, dass die Kanalisation überfordert ist und das Wasser oberirdisch abfließen muss. Hier kann bereits in wenigen Minuten ein erheblicher Schaden entstehen. Gleichzeitig nimmt die Gefahr von Starkregen und Hochwasser weiter zu. MEA hat auf diese veränderten Wettergegebenheiten reagiert und flexible Lösungen für wasserdichte Keller geschaffen.Wenn die Lichtschächte volllaufen, bieten Standard-Kellerfenster und herkömmliche Wohnraumfenster keinen oder nur wenig Schutz. Wasserdichte Fenster von MEA sind speziell konzipiert, um dem Druck des Wassers standzuhalten und so den Keller vor Überflutungen zu bewahren. Die wasserdichten Fenster sind bei MEA als nachträgliche Schutzmaßnahme verfügbar - und ganz gleich, ob herkömmliche Kellerfenster eingebaut sind oder eine individuelle Kelleröffnung: MEA bietet für jede Situation die passende Lösung, um Ihre Kellerfenster nachträglich wasserdicht zu machen.Alle Fensteröffnungen im Keller lassen sich nachträglich von Fachpersonal mit einem hochwasserdichten MEA Kellerfenster ausstatten. MEALUXIT AQUA ist vom ift Rosenheim auf Wasserdichtheit geprüft und sichert dank intelligentem Wechselzargensystem einfach und effektiv bei vorhandener MEA-Zarge. Das dreifach verglaste Dreh-Kipp-Komplettfenster MEALON AQUA mit Verbundsicherheitsglas kommt zum Einsatz, wenn keine MEA-Zarge vorliegt. Das Beste daran ist der Rundum-Service: Erfahrene MEA-Partner übernehmen den fachgerechten Einbau. Wasserdichte Fenster von MEA bieten nicht nur eine effektive Barriere gegen eindringendes Wasser, sie sorgen auch für eine verbesserte Energieeffizienz. Durch ihre isolierenden Eigenschaften stellen sie sicher, dass die Wärme im Keller bleibt und keine Kälte von außen eindringt. Das führt nicht nur zu einer angenehmeren Raumtemperatur, sondern auch zu einer Reduzierung der Heizkosten: und das sowohl bei der Nachrüstung als auch bei den Lösungen für Neubauprojekte.Nicht nur Hochwasser, sondern auch ständige Feuchtigkeit kann im Keller zu einem ernsthaften Problem werden. Wasserdichte Fenster verhindern nicht nur das Eindringen von Wasser, sondern auch von Feuchtigkeit. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung minimiert, was nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner schützt.Wer vorsorgen will, rüstet seine Kellerfenster wasserdicht nach mit den Produkten von MEA – dem Keller-Experten mit über 135 Jahren Erfahrung. MEA Fensterlösungen geben Bauherren und Hauseigentümern die nötige Sicherheit, gegenüber allen Herausforderungen gewappnet zu sein.Im Zusammenspiel mit Anwendern erarbeitet MEA zertifizierte Systemlösungen, die die wasserdichte und wärmebrückenfreie Montage vereinfachen und damit zugleich den Einbauprozess beschleunigen. Mehr über die innovativen Systemlösungen von MEA rund um Schutz vor Wasser im Keller erfahren Sie unter mea-group.com/wasserdichter-keller