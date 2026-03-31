Zugang zu evidenzbasierten Therapieformaten für globale Märkte

HYTN Innovations Inc. (ISIN: CA40443L1040 | WKN: A3DEUD), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Inhaltsstoffen spezialisiert hat, einschließlich Cannabis, freut sich bekannt zu geben, dass seine im Vorquartal nach Deutschland exportierten Produkte für den Großhandel nun erfolgreich für den Verkauf auf dem deutschen Markt freigegeben wurden.



Die Markteinführung folgt auf den Abschluss der erforderlichen Import-, Qualitätskontroll- und Marktzulassungsverfahren für den regulierten medizinischen Cannabismarkt in Deutschland. Im Anschluss an diesen Meilenstein hat das Unternehmen eine Nachbestellung für weitere Großhandelsprodukte entgegengenommen.



Dieser Meilenstein fußt auf den von HYTN im Vorfeld angekündigten strategischen Lieferbedingungen für Deutschland und zeigt einmal mehr, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Strategie auch in den stark regulierten internationalen Märkten für medizinisches Cannabis umzusetzen.



Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN, kommentierte:



“Die erfolgreiche Einführung des Produkts im deutschen Markt ist ein bedeutender kommerzieller Meilenstein. Damit wird bestätigt, dass unsere GMP-konforme Plattform die strengen Auflagen eines der weltweit am stärksten regulierten Märkte für medizinisches Cannabis erfüllt. Dass wir nun eine Nachbestellung erhalten haben, ist für unsere Bemühungen, Umsatzkanäle mit wiederkehrenden Einnahmen auf internationaler Ebene aufzubauen, ein sehr positives Signal.”



HYTN ist ferner der Ansicht, dass die erfolgreiche Markteinführung dieser Lieferung in Deutschland die in den aktuellen Finanzergebnissen sichtbaren geschäftlichen Fortschritte neuerlich bestätigt und für die Strategie des Unternehmens spricht, den Verkauf von Cannabis in pharmazeutischer Qualität auch auf stark regulierte internationale Märkte auszuweiten.



Über HYTN Innovations Inc.



HYTN Innovations Inc. (ISIN: CA40443L1040 | WKN: A3DEUD) ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis, spezialisiert ist. Das Unternehmen richtet sein Augenmerk darauf, staatlich regulierte Märkte durch den Einsatz von Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätssystemen in pharmazeutischer Qualität zu unterstützen. HYTN setzt bei der Markteinführung seiner Produkte auf Geschäftschancen in regulierten Märkten und auf seine integrierte Entwicklungs- und Vermarktungsplattform.



International tritt HYTN als “GMP”-zertifizierter Hersteller auf und verarbeitet kanadische Rohstoffe zu exportfähigen, regulierten Produkten. Beliefert werden Märkte mit hohen regulatorischen Anforderungen, darunter Australien, Großbritannien und Deutschland. Die Zusammenarbeit mit internationalen Distributoren und Pharmaunternehmen ermöglicht eine marktspezifische Anpassung der Produkte und eine schnelle Markterschließung. In Kanada ist HYTN mit eigenen Markenprodukten vertreten. Unter der Marke „HYTN“ vertreibt das Unternehmen funktionale Getränke und Nano-Shots, die auf einer firmeneigenen Wirkstofftechnologie basieren und in nahezu allen Provinzen und Territorien gelistet sind. Parallel bereitet sich HYTN darauf vor, weitere klinische Wirkstoffprodukte sowohl national als auch international zu entwickeln und bereitzustellen.



In einer Welt, in der natürliche Medizin zunehmend an Bedeutung gewinnt, positioniert sich HYTN Innovations als wegweisender Vorreiter.



Das kanadische Unternehmen revolutioniert die Art und Weise, wie psychoaktive und psychotrope Produkte entwickelt, hergestellt und weltweit vertrieben werden, mit höchsten Qualitätsstandards und in vollständiger regulatorischer Compliance. HYTN Innovations ein “GMP”-zertifizierter pharmazeutischer Hersteller, der nach den strengsten internationalen Standards arbeitet. Die hochmoderne Produktionsanlage erfüllt die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, der Deutschen Pharmakopöe, der australischen “Therapeutic Goods Administration” und der britischen Pharmakopöe.



Wissenswertes: Die sogenannte “Pharmakopöe” (oder das Arzneibuch) ist ein offizielles Regelwerk, das verbindliche Qualitätsstandards, Prüfmethoden und Vorschriften für die Herstellung, Prüfung und Qualitätssicherung von Arzneimitteln, Wirkstoffen und Hilfsstoffen festlegt, um deren Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität zu gewährleisten. Sie dient Herstellern, Behörden und Laboren als rechtlich bindende Referenz und wird von nationalen oder internationalen Gremien erstellt, wie dem “Europäischen Arzneibuch” (“Ph. Eur.”) für Europa oder dem “Deutschen Arzneibuch” (“DAB”) für Deutschland.



Diese Zertifizierungen öffnen die Türen zu über 50 globalen Märkten und positionieren HYTN als einen der wenigen Akteure, die sowohl medizinische als auch Freizeitprodukte auf höchstem Niveau liefern können.



Was HYTN von der Konkurrenz abhebt, ist eine einzigartige Kombination von Lizenzen und Fähigkeiten.



Von 926 aktiven kanadischen Lizenzen besitzen nur 17 Unternehmen “GMP”-Verarbeitungsfähigkeiten, und lediglich fünf verfügen über eine “Drug Establishment License”. HYTN hat sein Geschäftsmodell intelligent über drei komplementäre Säulen diversifiziert, die synergetisch zusammenwirken und für stabile Einnahmequellen sorgen dürften. Im pharmazeutischen Bereich entwickelt und kommerzialisiert HYTN Produkte für die ärztliche Verwendung. Die umfassende Lizenzierung ermöglicht die schnelle Entwicklung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe sowie die Herstellung von neuartigen Medikamenten und Placebo-Produkten für klinische Studien und spezielle Zugangsprogramme. Damit bedient HYTN einen Markt, der bis 2030 auf beeindruckende 43,72 Milliarden US-Dollar anwachsen soll. Im Freizeitmarkt ist HYTN vollständig lizenziert und als Lieferant in allen kanadischen Provinzen und Territorien qualifiziert. Die preisgekrönten Getränke und Nano-Shots unter der HYTN-Marke sind in den wichtigsten Märkten von Ontario bis British Columbia erhältlich und werden von den meisten nationalen Einzelhändlern, die in diesem Segment agieren, geführt.



Das Geheimnis des Erfolgs? Die proprietäre “Elevation Technology®”.



Im “GMP”-medizinischen Bereich spielt HYTN seine wahre Stärke aus. Als einer der wenigen Verarbeiter mit der Fähigkeit, fertige GMP-Produkte für den Export herzustellen, verwandelt das Unternehmen in Kanada angebaute Cannabisblüten in hochwertige Medikamente für internationale Märkte wie Großbritannien, Deutschland und Australien. Hier erschließt sich ein enormes Umsatzpotenzial: Während Verarbeitungsdienstleistungen bereits 300 bis 1.000 US-Dollar pro Kilogramm einbringen, erzielen “GMP”-Großhandelsprodukte Preise zwischen 3.000 und 5.000 US-Dollar pro Kilogramm.



Innovation, die man spürt.



Im Herzen der HYTN-Produkte schlägt eine bahnbrechende Innovation: die “Elevation Technology®”. Diese proprietäre Technologie kombiniert Nano-Emulsifikation mit maßgeschneiderter Maschinerie und einem geschützten Verfahren, um aktive Wirkstoffe in einer völlig neuen Qualität bereitzustellen. Das Ergebnis sind klare, geruchlose Emulsionen, die sich nahtlos in Endprodukte einfügen und für schnelle, vorhersagbare und konsistente Effekte sorgen. Die lipophilen Wirkstoffe werden in nano-große Tröpfchen eingekapselt, die thermodynamisch und kinetisch stabil sind. Die reduzierte Tröpfchengröße gewährleistet eine erhöhte Absorption und verbesserte Bioverfügbarkeit, für ein Produkterlebnis, das präziser und zuverlässiger ist als bei den meisten Konkurrenzprodukten auf dem Markt.



Wissenswertes: “lipophil” bedeutet „fettliebend“ und beschreibt Stoffe, die sich gut in Fetten, Ölen oder unpolaren Lösungsmitteln lösen. “Kinetisch” bedeutet „die Bewegung betreffend“ oder „durch Bewegung verursacht“. Es beschreibt Vorgänge in Physik und Technik, bei denen Kräfte Bewegungen erzeugen.



Die Produkte selbst überzeugen mit beeindruckenden Eigenschaften: null Kalorien, null Kohlenhydrate, zuckerfrei, glutenfrei und ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Für gesundheitsbewusste Konsumenten, die keine Kompromisse bei Qualität und Wirkung eingehen möchten, ist dies die perfekte Lösung.



Eine Produktionsanlage der Extraklasse



Die maßgeschneiderte Produktionsanlage von HYTN ist ein technologisches Meisterwerk, das für innovative und skalierbare Fertigung konzipiert wurde. Mit einer Verarbeitungskapazität von 5.000 Kilogramm Cannabis pro Monat, einer Produktionskapazität von 6.000 Getränkeeinheiten und 10.000 Esswaren pro Schicht sowie modernsten Laboreinrichtungen ist das Unternehmen bestens gerüstet, um die steigende globale Nachfrage zu bedienen. Die Anlage kann eine beeindruckende Bandbreite an Produkten herstellen: aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe, Getränke, Esswaren, Emulsionen, topische Anwendungen, Gewebekulturen und Tinkturen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es HYTN, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und neue Produktkategorien schnell zu erschließen.



Globale Märkte im Fokus



Der globale medizinische Markt befindet sich in einem beispiellosen Wachstumsmodus, und HYTN ist perfekt positioniert, um davon zu profitieren. Die meisten aufstrebenden Märkte haben strenge “GMP”-Anforderungen für Import, Herstellung, Verpackung und Verkauf von Produkten eingeführt, genau hier liegt die Kernkompetenz von HYTN. Das Unternehmen bedient bereits heute internationale Märkte in Brasilien, Portugal, Großbritannien, Deutschland, Polen, Ukraine, Thailand, Australien und Neuseeland. Mit seiner “GMP”-Zertifizierung nach dem internationalen “PIC/S-Standard” öffnen sich die Türen zu weiteren 50 Märkten weltweit. Während Wettbewerber noch an regulatorischen Hürden scheitern, liefert HYTN bereits hochwertige Produkte an Ärzte und Patienten rund um den Globus.



Doch HYTN fährt nicht nur eingleisig.



Das Unternehmen hat frühzeitig erkannt, dass die Zukunft auch den “bewusstseinserweiternde Substanzen” (Psilocybin) gehört. Die klinische Forschung zu diesen Substanzen erlebt derzeit ein explosives Wachstum, und die therapeutischen Potenziale bei der Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und “PTBS” sind vielversprechend. HYTN ist bereits heute in der Lage, “GMP”-zertifizierte Produkte sowohl für den heimischen als auch für internationale Märkte herzustellen. Diese Überschneidung von Fähigkeiten und Expertise in beiden Bereichen verleiht dem Unternehmen einen einzigartigen strategischen Vorteil. Während andere Unternehmen sich erst auf diese Märkte vorbereiten, sammelt HYTN bereits wertvolle Erfahrungen und baut Partnerschaften für die Zukunft auf.



Ein Team, das Erfolg garantieren dürfte.



Hinter HYTN steht ein außergewöhnliches Team von Branchenexperten mit beeindruckenden Erfolgsbilanzen. CEO Elliot McKerr ist der Gründer der preisgekrönten “Electric Bicycle Brewing” und hat zahlreiche Marken in überfüllten Marktsegmenten erfolgreich positioniert. Seine Fähigkeit, Trends zu analysieren und innovative Produkte zu entwickeln, reicht von kleineren Craft-Marken bis hin zu internationaler Co-Packing-Fertigung.



COO Jason Broome bringt über 15 Jahre pharmazeutische Erfahrung mit, darunter eine Position als Leiter der RX-Division eines führenden Dermatologie-Unternehmens. Mit seinem Master in Molekulargenetik und seiner Expertise im Aufbau von Betriebs-, Regulierungs- und Qualitätssystemen ist er der perfekte Architekt für HYTNs operative Exzellenz.



Dr. Philippe Henry, strategischer Berater und renommierter Forscher, ist ein ehemaliger Professor für Evolutionsgenetik mit Expertise in prädiktiver Chemotypisierung. Seine Arbeit bringt Transparenz und Konsistenz in eine Industrie, die oft von Unsicherheit geprägt ist.



Finanzielle Stärke und klare Perspektive



HYTN ist hervorragend positioniert, um Einnahmen aus legalen medizinischen und Freizeitmärkten zu realisieren, während gleichzeitig langfristige klinische Assets, aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe und neue chemische Entitäten entwickelt werden. Diese Balance zwischen kurzfristiger Umsatzgenerierung und langfristiger Wertschöpfung macht HYTN zu einem außergewöhnlich attraktiven Investment.



Was HYTN wirklich von anderen unterscheidet, ist der kompromisslose Fokus auf regulatorische Compliance. Das Unternehmen verfolgt einen “Regulatory First”-Ansatz und ist vollständig konform mit allen kanadischen Gesetzen sowie den Gesetzen aller Länder, in denen es tätig ist. HYTN beteiligt sich an keinen Produktentwicklungsaktivitäten mit Organisationen, die regulatorisch ausgenommen sind. Diese Integrität ist nicht nur ethisch vorbildlich, sie ist auch ein entscheidender Geschäftsvorteil. In einer Branche, die zunehmend reguliert wird, sind Unternehmen ohne die richtigen Lizenzen und Zertifizierungen vom Markt ausgeschlossen. HYTN hingegen verfügt über die vollständige Suite an Lizenzen und kann daher schnell und agil auf sich ändernde regulatorische Anforderungen reagieren.



Attraktives Investment in einem dynamischen Markt für regulierte Naturwirkstoffe und innovative Therapiesysteme



Durch die Kombination von regulatorischer Compliance, technologischer Exzellenz und internationaler Skalierbarkeit eröffnet HYTN Innovations Inc. (ISIN: CA40443L1040 | WKN: A3DEUD) Privatanlegern und institutionellen Investoren gleichermaßen die Möglichkeit, an einem der vielversprechendsten Wachstumssegmente der globalen Gesundheitsindustrie teilzuhaben. Wer frühzeitig investiert, kann somit von den strukturellen Wachstumschancen profitieren und sich langfristig attraktive Gewinne sichern.



Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung



Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten HYTN Innovations Inc. und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.



Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Interessen / Interessenkonflikte“).



Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung.



Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als „Verbreiter“ bezeichnet).



Interessen / Interessenskonflikte



Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.



Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.



Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss.



Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.



Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.



Emittent: HYTN Innovations Inc.



Datum der erstmaligen Verbreitung: 09.02.2026



Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:35 Uhr



Abstimmung mit dem Emittenten: Ja



Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.



Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken



Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.



Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals



Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.



Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.



Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.



Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.



Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.



Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.



Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie.



Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.



Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.



Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.



Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.



Begriffsbestimmungen



Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:



Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.



Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.



Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.



Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.



Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

(lifePR) (