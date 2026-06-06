Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von Redwood AI Corp.



Redwood AI Corp. (WKN: A422EZ | ISIN: CA7579221093), (Redwood oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine vorläufige Patentanmeldung für eine Technologie im Zusammenhang mit einem Optimierungsmodul innerhalb von Reactosphere-Plattform mit dem Titel Method of Chemical Experimental Optimization with Predictive-Accuracy-Based Sample-Size Planning eingereicht hat. Die Patentanmeldung ist ein wichtiger Schritt zum Schutz einer Technologie, die die Versuchsplanung, die modellgestützte chemische Optimierung und eine effizientere Entscheidungsfindung bei chemiefokussierten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unterstützen soll.



Die vorläufige Patentanmeldung stärkt das Portfolio an geistigem Eigentum von Redwood. Sie betrifft eine Technologie, die eine praktische Herausforderung bei chemischen Experimenten angeht, nämlich die Bestimmung anfänglicher Versuchsdaten, die erforderlich sind, damit ein Vorhersagemodell nützliche Anhaltspunkte liefern kann. Bei vielen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Chemie müssen Forscher:innen je nach verfügbarer Zeit, Materialien, Kosten oder Laborkapazität entscheiden, wie viele Experimente sie durchführen sollen. Die Technologie von Redwood soll einen strukturierteren Ansatz ermöglichen, indem sie dabei hilft einzuschätzen, ob ein vorgeschlagener Versuchsplan voraussichtlich genügend Daten liefern wird, um eine zuverlässige modellgestützte Optimierung zu gewährleisten.



Die Erfindung ist als Teil eines integrierten Arbeitsablaufs für die Versuchsplanung und -optimierung konzipiert. Auf allgemeiner Ebene zielt die Technologie darauf ab, Forscher:innen dabei zu helfen, einen Versuchsraum zu definieren, eine erste Reihe von Versuchen zu planen, den erwarteten Nutzen der resultierenden Daten zu bewerten und die Versuchsergebnisse anschließend als Grundlage für zukünftige Empfehlungen zu nutzen. Dieser Ansatz soll Forschungsteams dabei helfen, Laborressourcen effizienter zu nutzen und im Voraus zu erkennen, ob ein Versuchsplan aussagekräftige Vorhersagemodelle liefern kann, bevor erhebliche zeitliche und materielle Ressourcen investiert werden.



Redwood ist davon überzeugt, dass die Technologie durch die Einbeziehung einer auf Vorhersagegenauigkeit basierenden Planung der Stichprobengröße dabei helfen kann, experimentelle Pläne mit unzureichender Aussagekraft zu vermeiden, die zu einer schwächeren Modellleistung und weniger zuverlässigen Empfehlungen führen können. Das System ist für Situationen konzipiert, in denen Forscher:innen ein bestimmtes Zielniveau an Vorhersagesicherheit haben und die Anzahl der erforderlichen Experimente abschätzen müssen, sowie für Situationen, in denen Forscher:innen über ein festes Experimentbudget verfügen und die wahrscheinlichen Modellierungsgrenzen dieses Datensatzes verstehen müssen.



Redwood AI Corp. (WKN: A422EZ | ISIN: CA7579221093) ist der Ansicht, dass die Technologie in einer Reihe von chemieorientierten Branchen einsetzbar ist, beispielsweise in der Arzneimittelentwicklung, bei Spezialchemikalien, in der Materialwissenschaft sowie bei chemischen Anwendungen im Verteidigungsbereich - überall dort, wo eine effiziente Entscheidungsfindung bei Experimenten wichtig ist. Das Unternehmen betrachtet die Patentanmeldung als Teil seiner umfassenderen Strategie zum Aufbau und Schutz einer differenzierten, KI-gestützten Chemieplattform, die praktische, realitätsnahe Forschungs- und Entwicklungsabläufe fördert.



Die Optimierung von chemischen Prozessen kann einer der zeitaufwändigsten und ressourcenintensivsten Aspekte der Forschung und Entwicklung sein. Diese Patentanmeldung zielt darauf ab, eine Technologie zu schützen, die Forscher:innen dabei helfen soll, vor und während der Experimente bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie die Versuchsplanung mit modellgesteuerter Optimierung verbindet. Wir glauben, dass diese Fähigkeit den Wert von Reactosphere als praktische Plattform für Chemieteams stärken kann, die unnötige Experimente reduzieren, die Qualität ihrer Daten verbessern und effizienter zu besseren Ergebnissen gelangen wollen, sagte Louis Dron, CEO von Redwood AI.



Über Redwood AI Corp.



Redwood AI Corp. (WKN: A422EZ | ISIN: CA7579221093) nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.



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Emittent: Redwood AI Corp.



Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026



Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 Uhr



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Begriffsbestimmungen



Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:



Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.



Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.



Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.



Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.



Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

(lifePR) (