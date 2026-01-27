Nexus Uranium stellt Antrag für das “Fast-41-Programm” und möchte US-Uranmarkt-Position ausbauen

“FAST-41” wurde gemäß “Titel 41” des “Fixing Americas Surface Transportation Act” ins Leben gerufen und ist ein freiwilliges Bundesprogramm, das eine verbesserte Koordination, Transparenz und Verantwortlichkeit für die Umweltprüfung und Genehmigung großer Infrastrukturprojekte, unter anderem auch im Bergbau, bietet. Projekte, die sich für FAST-41 qualifizieren, erhalten einen eigenen Projektberater auf Bundesebene, es wird ein umfassender koordinierter Genehmigungszeitplan erstellt und eine Nachverfolgung der Fortschritte ist auf dem öffentlichen “Federal Permitting Dashboard” möglich.“FAST-41” wurde im Dezember 2015 verabschiedet und untersteht der Aufsicht des “Permitting Council”, einer unabhängigen Bundesbehörde, die sich aus Vertretern von 16 Bundesministerien und -behörden zusammensetzt, darunter das Energieministerium, das Innenministerium, das Landwirtschaftsministerium, die Umweltschutzbehörde und die Atomaufsichtsbehörde.Der Bergbau wurde im Januar 2021 als förderungswürdiger Sektor in den Geltungsbereich von “FAST-41” aufgenommen. Projekte, die unter “FAST-41” fallen, profitieren von mehreren Vorteilen, darunter:- ein speziell zuständiger Infrastrukturprojektberater, der während des gesamten Genehmigungsprozesses als primärer Ansprechpartner und Vermittler auf Bundesebene fungiert;- ein koordinierter Genehmigungszeitplan, der auf dem “Federal Permitting Dashboard” veröffentlicht wird und eine Nachverfolgung aller erforderlichen Umweltprüfungen und Genehmigungen auf Bundesebene ermöglicht;- verbesserte Transparenz und Verantwortlichkeit, wobei die Behörden verpflichtet sind, sich vor einer Änderung der festgelegten Zeitpläne mit dem “Permitting Council” zu beraten; und- verbesserte frühzeitige Konsultation und Koordination zwischen den verschiedenen Bundesbehörden, die an der Projektprüfung beteiligt sind.Laut dem Permitting Council haben Infrastrukturprojekte, die durch “FAST-41” unterstützt wurden, eine Entscheidung etwa 18 Monate schneller erhalten als Projekte, die nicht an dem Programm teilgenommen haben. Der Umweltprüfungsprozess von abgedeckten Projekten wird mit einer durchschnittlichen Verlängerung des Zeitplans von nur 16 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan abgeschlossen.Um für “FAST-41” zugelassen zu werden, muss ein Projekt einem förderungswürdigen Sektor (einschließlich Bergbau) zugehören und die Kriterien eines von mehreren vorgesehenen Zulassungswegen erfüllen. Dazu gehören Projekte, die dem “National Environmental Policy Act” (“NEPA”) unterliegen und für die voraussichtlich eine Gesamtinvestition von mehr als 200 Millionen US$ erforderlich ist, oder Projekte, die aufgrund ihrer Größe und Komplexität von einer verbesserten Koordinierung auf Bundesebene profitieren - beispielsweise Projekte, die eine Genehmigung durch mehrere Bundesbehörden oder die Erstellung einer Umweltverträglichkeitserklärung erfordern. Das “FAST-41”-Rahmenwerk sieht auch vor, dass sich Bundesstaaten für die Teilnahme am Umweltprüfungs- und Genehmigungsverfahren des Bundes entscheiden können, was eine Koordinierung zwischen den Genehmigungsfristen des Bundes und dieser Bundesstaaten ermöglichen könnte. “FAST-41” ändert weder gesetzliche oder behördliche Anforderungen, Umweltgesetze oder Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit, noch legt es das Ergebnis eines Entscheidungsprozesses auf Bundesebene im Voraus fest.Mehrere Uranprojekte in den Vereinigten Staaten wurden für “FAST-41” zugelassen, darunter das “ISR”-Uranprojekt “Dewey-Burdock” in Fall River County und “Custer County” in South Dakota, dem im August 2025 die Zulassung erteilt wurde.Das Uranprojekt “Chord” umfasst eine zusammenhängende Fläche von rund 3.640 Acres im “Fall River County” in South Dakota und befindet sich im historischen Uranbergbaugebiet Edgemont, das Teil der Region “Black Hills” ist. Der Projektstandort liegt etwa drei Meilen südöstlich des “ISR”-Uranprojekts “Dewey Burdock”, das von der Firma “enCore Energy” betrieben wird.Für “Chord” sind derzeit zwei parallel laufende Genehmigungsverfahren anhängig. Auf Bundesgebieten hat der “U.S. Forest Service” Mitte Januar 2026 ein öffentliches Scoping-Verfahren gemäß dem “National Environmental Policy Act” eingeleitet. Auf Landesgebieten hat das “South Dakota Board of Minerals and Environment” eine öffentliche Anhörung für den Zeitraum von 18. bis 20. März 2026 angesetzt, die den letzten Schritt im einzelstaatlichen Genehmigungsverfahren für den vom Unternehmen eingebrachten Antrag auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung darstellt.Das Unternehmen verfolgt in der Uranbergbauregion “Fall River County” eine Hub-and-Spoke-Strategie, bei der “Chord” als zentrales Projekt dient. Rund 10 Meilen südsüdöstlich von “Chord” liegt das ebenfalls von Nexus betriebene Projekt “Wolf Canyon” (80 Claims, ca. 1.600 Acres). Vor kurzem wurden außerdem die Konzessionsgebiete “Deadhorse” (17 Claims, ca. 340 Acres) und ”RC” (40 Claims, ca. 800 Acres) erworben. Sollte “Chord” in die Erschließungsphase eintreten, könnten die umliegenden Satelliten-Claims möglicherweise von der gemeinsamen Infrastruktur und den Rahmenbedingungen einer erteilten Genehmigung am Hub profitieren.“Chord” ist das Vorzeigeprojekt von Nexus und bildet den Kern des unternehmenseigenen Uranportfolios in South Dakota, das sich derzeit auf insgesamt rund 6.380 Acres beläuft.Nexus Uranium Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte “Chord”, “Wolf Canyon”, “Deadhorse” und “RC” in South Dakota und das Projekt “South Pass” in Wyoming. Das Projekt “Great Divide Basin” in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von “Canamera Energy Metals Corporation”. In Kanada hält Nexus das Projekt “Mann Lake” im Athabasca-Becken in Saskatchewan.Die Neuordnung globaler Energieflüsse schafft derzeit ein günstiges Umfeld für Unternehmen mit Zugang zu strategisch wichtigen Uranressourcen in politisch stabilen Regionen - insbesondere in den USA. Vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen, neuer Abhängigkeiten im fossilen Energiesektor und steigender Anforderungen an Versorgungssicherheit rückt Kernenergie zunehmend wieder in den Fokus internationaler Energie- und Industriepolitik. Voraussetzung für deren langfristige Nutzung ist ein verlässlicher Zugang zu Uran aus regulatorisch sicheren Jurisdiktionen.Mit der Sicherung der vollständigen Besitzrechte am Uranprojekt “Chord” im “Fall River County” (South Dakota) hat Nexus Uranium seine Position in einem der historisch bedeutendsten Uranreviere der USA gestärkt. “Chord” bildet das zentrale Projekt einer regionalen Hub-and-Spoke-Strategie, die durch weitere Konzessionsgebiete wie “Wolf Canyon”, “Deadhorse” und “RC” ergänzt wird.Nexus Uranium verfolgt das Ziel, in dieser Region ein eigenständiges “ISR-Projekt” (“In-Situ-Recovery”) zu entwickeln. Die “ISR-Methode” gilt als wirtschaftlich effizienter und umweltfreundlicher Standard der modernen Uranförderung und ermöglicht zugleich verkürzte Genehmigungs- und Entwicklungszeiträume. In einem Marktumfeld, das durch den Ausbau der Kernenergie, neue Reaktortechnologien wie “Small Modular Reactors” sowie den steigenden Energiebedarf durch Digitalisierung und KI geprägt ist, positioniert sich das Unternehmen damit als potenzieller Profiteur eines strukturellen Wandels im globalen Energiesystem.Das freiwillige Bundesprogramm bietet eine verbesserte Koordination zwischen den beteiligten Behörden und schafft damit Klarheit und Transparenz im Genehmigungsprozess. Nexus Uranium wird im Erfolgsfall von einem eigenen Projektberater auf Bundesebene profitieren können, der die verschiedenen Genehmigungsschritte abstimmt und koordiniert. Besonders wertvoll wäre die Erstellung eines umfassenden und verbindlichen Genehmigungszeitplans, der Planungssicherheit schafft. Durch die öffentliche Fortschrittsverfolgung auf dem “Federal Permitting Dashboard” wird zudem vollständige Transparenz gewährleistet. Angesichts des derzeit laufenden “Scoping-Verfahrens” und der anstehenden Anhörung vor dem” Mineral Board” von South Dakota positioniert sich das Unternehmen damit optimal für zügige und geordnete Genehmigungsschritte – ein entscheidender Vorteil bei der Realisierung des Uranprojekts.Investoren bevorzugen Unternehmen mit klaren Zeitplänen und geringeren regulatorischen Unsicherheiten. Der verbindliche Genehmigungszeitplan reduziert das Risiko unvorhergesehener Verzögerungen und macht das Projekt kalkulierbarer – das erhöht die Attraktivität für institutionelle Anleger.Durch die beschleunigte behördenübergreifende Koordination können Explorationsbohrungen und nachfolgende Schritte schneller vorangetrieben werden. Dies bedeutet eine frühere Möglichkeit zur Ressourcenbestätigung und letztendlich zur Produktion – was den inneren Wert des Unternehmens steigern dürfte.Der proaktive Schritt signalisiert Kompetenz im Umgang mit Regulierung und strategisches Management. Auf dem aktuell vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau dürfte die Aktie deralso noch erheblich unterbewertet sein. Hier eröffnen sich risikoaffinen Anlegern exzellente Einstiegsmöglichkeiten. 