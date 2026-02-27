Green Bridge Metals verdichtet Explorationsdaten bei Skibo: Geophysik und Bohrkerne belegen großräumiges Mineralisierungssystem

- Disseminierte Cu-Ni-PGM-Mineralisierung, die in mehreren historischen Bohrlöchern über Abschnitte von mehr als 200 bis 400 Metern identifiziert wurde.- Hochgradige massive und halbmassive Sulfidabschnitte, die räumlich mit kartierten elektromagnetischen Leitern in Zusammenhang stehen.- Leitfähigkeitsanomalien, die sich laut Interpretation zwischen zwei historischen Bohr-Clustern erstrecken und die potenzielle Kontinuität des Systems untermauern.- Integriertes geologisches und geophysikalisches Modell schafft einen reproduzierbaren Zielerstellungsrahmen für zukünftige Bohrungen.- Das geologische Modell wurde durch ein kostengünstiges historisches Bohrkernbeprobungsprogramm (< 180.000 US$) verbessert.Integrierte Ergebnisse deuten auf das Potenzial eines zusammenhängenden mineralisierten Systems hin:Das Vorhandensein massiver und halbmassiver “Cu-Ni-PGM-Abschnitte” bei “Skibo” wurde durch das Programm zur erneuten Beprobung historischer Bohrkerne angedeutet. Das Ziel dieses Programms war es, nicht beprobte Abschnitte oberhalb und unterhalb historischer analysierter Abschnitte zu untersuchen, die hochgradige Zonen aufweisen. Die Beprobung der historischen Bohrkerne soll es dem Unternehmen ermöglichen, zu beurteilen, ob disseminierte Mineralisierungshöfe vorhanden sind, und deren räumliche Beziehung zu kartierten elektromagnetischen Leitern zu bewerten.Die Ergebnisse der erneuten Beprobung bestätigten, dass massive Sulfidgänge innerhalb breiterer disseminierter Höfe vorkommen, die sich über beträchtliche Bohrlängen erstrecken (Tabelle 1). Die höchstgradigen Abschnitte stehen in räumlichem Zusammenhang mit kartierten elektromagnetischen Leitern, was die Interpretation stützt, dass diese Leiter mineralisierte Sulfidtrends und keine isolierten Vorkommen darstellen. In der folgenden Ergebnistabelle sind signifikante Mineralisierungsabschnitte im Bohrkern angegeben, die sowohl die historischen Analyseergebnisse als auch die neuen analysierten Abschnitte des Unternehmens integrieren (Tabelle 2). Dies vermittelt ein vollständigeres Bild vom Ausmaß und Gehalt der Mineralisierung der historischen Bohrlochdaten. Berichte über die historischen Bohr- und Analysedaten finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem TitelDie Beziehung zwischen Mineralisierung und elektromagnetischen Leitern bildet die Grundlage für eine wiederholbare, datengestützte Zielerstellungsmethode für zukünftige Bohrprogramme. Historische Bohrungen, in denen eine starke “Cu-Ni-PGM-Mineralisierung” festgestellt wurde, korrelieren räumlich mit kartierten elektromagnetischen Leitern (in Abbildung 2 als rote Linien dargestellt). Historische Bohrungen, in denen eine mäßige “Cu-Ni-PGMM-Mineralisierung” ermittelt wurde, fallen räumlich nicht mit den elektromagnetischen Leitern zusammen. Zukünftige Explorationspläne werden sich auf die Untersuchung von elektromagnetischen Leitertrends und Stepout-Zielen zwischen und jenseits historischer Kernbohrungen konzentrieren.Die Mineralisierung bei “Skibo” tritt entlang des Basalkontakts des “Duluth Complex” auf, eines geologischen Milieus, in dem mehrere Kupfer-Nickel-Lagerstätten in Minnesota lagern. Die Exploration bei “Skibo” befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium, aber die Art der Mineralisierung, das Vorhandensein mächtiger disseminierter Höfe und der Zusammenhang mit geophysikalischen Leitern stimmen mit magmatischen Sulfidsystemen an anderen Stellen im Bezirk überein.sagte David Suda, President und CEO von Green Bridge Metals.Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Cu % Ni % PGM (ppm) Co (ppm)SK09-02 Az: 118 Ng: -80 17,1 440,7 423,6 0,22 0,09 0,43 149einschl. 23,5 176,5 153,0 0,28 0,15 0,37 248,5289,5 362,7 73,2 0,30 0,95 0,25 84,6einschl. 77,5 118,0 40,5 0,83 0,48 0,66 749,3289,5 362,7 73,2 0,30 0,95 0,25 84,6einschl. 344,3 349,3 5,0 1,04 0,39 0,31 302,1365,7 379,8 14,1 1,00 0,31 0,47 287,8384,0 440,7 56,7 0,46 1,02 0,16 63,8einschl. 344,3 349,3 5,0 1,04 0,39 0,31 302,1365,7 379,8 14,1 1,00 0,31 0,47 287,8384,0 440,7 56,7 0,46 1,02 0,16 63,8421,5 424,6 3,1 1,60 0,40 18,14 243,8SK09-03 Az: 103 Ng: -55 15,3 474 458,7 0,17 0,07 10,00 331,715,3 31,3 16,0 0,49 0,31 0,14 654,031,3 50,2 18,9 0,09 0,07 0,07 158,650,3 69,5 19,2 0,17 0,10 0,12 240,6250,6 275,8 25,2 0,22 0,10 0,14 99,1293,8 296,9 3,1 0,23 0,14 0,21 144,7371,2 376,4 5,2 0,24 0,12 0,15 121,5386,6 391,2 4,6 0,69 0,17 0,32 113,0398,6 399,9 1,3 0,90 0,40 0,18 322,8411,0 417,2 6,2 0,34 0,09 0,23 82,2420,0 424,6 4,6 0,41 0,19 0,19 153,3427,7 432,1 4,4 0,39 0,12 0,23 83,8441,2 474,0 32,8 0,23 0,07 0,16 99,1SK09-04 Az: 145 Ng: -80 8,5 453,2 444,7 0,15 0,06 110,00 125,78,5 84,4 75,9 0,22 0,10 0,38 260,384,4 122,5 38,1 0,30 0,09 0,20 143,6126,7 140,5 13,8 0,21 0,08 0,26 98,1einschl. 136,2 137,2 1,0 1,16 0,35 1,16 177,4221,9 230,7 8,8 0,21 0,08 0,26 192,9258,2 271,1 12,9 0,30 0,08 0,33 84,1293,6 335,2 41,6 0,20 0,09 0,25 162,2342,0 349,3 7,3 0,24 0,05 0,17 87,5352,7 363,4 10,7 0,33 0,11 0,25 169,5377,9 396,9 19,0 0,16 0,04 0,11 62,3SK11-01 Az: 0 13,4 356 342,6 0,04 0,023 0,18 43,5Ng: -80einschl. 150,0 159,7 9,7 0,30 0,07 0,37 NSSK11-02 Az: 170 Ng: -65 16,8 264,1 247,3 0,07 0,03 0,07 73,1einschl. 139,3 156,8 17,5 0,25 0,06 0,37 92,0194,2 224,00 29,8 0,10 0,04 0,08 80,8SK15-01 Az: 154 Ng: -76 11,7 471,8 460,1 0,05 0,02 0,04 45,1einschl. 93,9 127,4 33,5 0,21 0,07 0,01 88,1285,3 307,2 21,9 0,23 0,06 0,03 52,6SK19-01 Az: 290 Ng: -45 3,9 234 230,1 0,15 0,06 0,15 117,5einschl. 14,6 95,4 80,8 0,23 0,06 0,33 100,7196,9 232,9 36,0 0,21 0,13 0,05 237,5SK19-02 Az: 290 Ng: -70 0,9 390,1 389,2 0,15 0,07 0,12 108,3einschl. 70,1 125 54,9 0,20 0,06 0,22 108,2170,7 354,8 184,1 0,21 0,11 0,10 148,2Az = Azimut des BohrlochsNg = Neigung des BohrlochsBohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Cu % Ni % PGM (ppm) Co (ppm)SK19-01 3,9 234 230,1 0,15 0,06 0,145 117,5einschl. 14,6 95,4 80,8 0,23 0,06 0,33 100,7196,9 232,9 36,0 0,21 0,13 0,05 237,5SK19-02 0,9 390,1 389,2 0,15 0,07 0,12 108,3einschl. 70,1 125 54,9 0,2 0,06 0,22 108,2170,7 354,8 184,1 0,21 0,11 0,10 148,2SK11-01 13,4 356 342,6 0,04 0,023 0,18 Inseinschl. 150,0 159,7 9,7 0,30 0,07 0,37 NSSK11-02 16,8 264,1 247,3 0,07 0,03 0,07 Inseinschl. 139,3 156,8 17,5 0,25 0,06 0,37 92,0194,2 224,00 29,8 0,10 0,04 0,08 80,8SK15-01 11,7 471,8 460,1 0,05 0,02 0,04 45,1einschl. 93,9 127,4 33,5 0,21 0,07 0,14 88,1285,3 307,2 21,9 0,23 0,06 0,03 52,6SK09-02 17,1 440,7 423,6 0,22 0,09 0,43 Inseinschl. 23,5 176,5 153,0 0,28 0,15 0,37 248,5281,5 296,1 14,6 0,24 0,06 0,35 Ins344,3 350,4 6,1 0,97 0,41 0,38 193,4367,9 376,1 60,2 0,42 0,14 0,43 104,6421,5 424,6 3,1 1,60 0,40 1,83 243,8SK09-03 15,3 474 458,7 0,17 0,07 0,01 331,7einschl. 15,3 69,5 54,2 0,26 0,15 0,15 1092,3185,3 191,4 6,1 0,28 0,09 0,17 352,7199,0 250,5 51,5 0,01 0,05 0,06 475,4250,6 272,8 22,2 0,23 0,11 0,15 357,7307,5 336,5 29,0 0,23 0,08 0,10 482,2359,4 472,9 113,5 0,23 0,09 0,14 263,6SK09-04 8,5 453,2 444,7 0,15 0,06 0,11 125,7einschl. 8,5 69,2 60,7 0,24 0,11 0,17 236,179,9 121,0 41,1 0,30 0,09 0,16 149,4260,0 283,5 23,5 0,23 0,07 0,12 671,4353,9 372,5 18,6 0,22 0,08 0,11 129,9Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel “Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA mit Stichtag 18. September 2024”, der von Michael B. Dufresne (P. Geol, P. Geo), Andrew J Turner (P. Geol, P. Geo), Fallon T Clarke (P.Geo) und Christian Bohm (P.Geo), unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101), erstellt wurde und alle historischen Untersuchungsdaten sowie Informationen zu QA/QC, Datenverifizierung, Analyse- und Testverfahren im Prospektionsgebiet “Skibo” umfasst, das Teil des Projekts “South Contact Zone” ist. Das für alle hierin dargestellten historischen Daten verwendete Labor ist “ALS Minerals”, das in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht. Das für alle hierin dargestellten neuen Analysedaten verwendete Labor ist “Activation Labs”, das in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht.Die Explorationsproben von Green Bridge Metals wurden gemäß den Industriestandards und bewährten Verfahren entnommen. Alle neuen Proben wurden zur geochemischen Analyse an “Activation Labs” in Thunder Bay, Ontario, geschickt. Die in diesem Analyseprogramm verwendeten Analysen umfassen: Brandprobe mit ICP-OES-Analyse für Gold und Metalle der Platingruppe, Natriumperoxid-Schmelzanalyse mit ICP-OES-Analyse zur Ermittlung aller Spurenelemente und Analyse der chemischen Zusammensetzung mittels Lithiummetaborat-Schmelzscheibe mit XRF-Analyse.Bei den Längenangaben handelt es sich um Bohrabschnitte und nicht unbedingt die wahren Mächtigkeiten. Die wahren Mächtigkeiten können aufgrund der unregelmäßigen Formen der mineralisierten Zonen nicht konsistent für Vergleichszwecke zwischen den Bohrlöchern berechnet werden. Die geologischen Interpretationen in dieser Pressemitteilung stammen ausschließlich vom Unternehmen. Die auf allen Karten in dieser Pressemitteilung hervorgehobenen Standorte und Entfernungen sind ungefähre Angaben.Ajeet Milliard, Chefgeologe bei Green Bridge Metals und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von “NI 43-101”, hat zu seiner Zufriedenheit festgestellt, dass die verwendeten Analyse- und Testverfahren den branchenüblichen Betriebsverfahren und Methoden entsprechen, und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen, einschließlich der den technischen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, geprüft, genehmigt und verifiziert.entwickelt Projekte mit kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika weiter, wobei der Schwerpunkt auf der “South Contact Zone” des “Duluth Complex” liegt. 