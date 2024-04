Gesundheitsschuhe gibt es auch in attraktiv: Der MBT Store versorgt Füße mit Wohlbefinden

Die Bewegungsarmut hat Deutschland ergriffen, 44 % der Frauen und 40 % der Männer bewegen sich zu wenig. Das hat Auswirkungen auf die Gesundheit von Herz-Kreislauf, Muskulatur und Knochen. Sport muss nicht immer schweißtreibend sein, auch tägliches Spazierengehen ist ein echter Mehrwert für die Gesundheit. Voraussetzung hierfür ist das passende Schuhwerk. MBT gehört zu den großen Marken in Deutschland, die optische Ästhetik und orthopädischen Mehrwert miteinander verknüpft haben.Das Konzept der MBT Schuhe basiert auf der Entwicklung des Schweizers Karl Müller. Nachdem der erfahrene Experte aus seiner Wahlheimat Korea zurückkehrte, erkannte er die Notwendigkeit einer neuen Schuhentwicklung. Barfuß auf den Reisfeldern Koreas hatte er diesen weichen und wattigen Effekt kennengelernt, den sich der Entwickler auch für seine Schuhe wünschte. Grund dafür waren Rückenschmerzen, die seinen Alltag zunehmend einschränkten. „Die Gelenke sind nicht für harte Böden geeignet“, so der Fachmann, dem heute unzählige Menschen beim Schuhkauf vertrauen. Der Mensch kam als Barfußläufer zur Welt, ein starres Fußbett auf festem Asphalt ist wider seiner Natur.Der MBT-Schuh ist anders als alles, was die Orthopädietechnik bislang hervorgebracht hat. Das einzigartige Abrollsystem schützt nicht nur die Gelenke, sondern beugt zusätzlich Rückenschmerzen vor. Anders als bei vielen anderen Produkten wird mit den Eigenschaften nicht nur geworben, selbst Ärzte und Mediziner empfehlen den Schuh. Eingestuft als Medizinklasse-1-Produkt gehören zur Zielgruppe auch jene Menschen, die im Alltag permanent stehen und gehen müssen.Nicht der Fuß muss zum Schuh passen, sondern umgekehrt. Rund 80 % der Deutschen tragen unpassende, zu enge oder zu kleine Schuhe – die Folgen treten erst später auf. Rückenschmerzen sind nur eine bekannte Folge, oft bringen Betroffene ihre Schuhe gar nicht mit den Beschwerden in Verbindung. Es ist aber weit mehr als der Rücken, der unter unpassenden Schuhen mit mangelnder Abrollung leidet!Knie-, Fuß- und Hüftschmerzen, die Entstehung von Cellulitis, Spreizfüße und Fersensporn, Krampfadern, allgemeine Schmerzen des Bewegungsapparates und sogar Bandscheibenvorfälle werden damit in Verbindung gebracht. Die Entwickler der MBT-Schuhe sind sich sicher, dass die Dunkelziffer in Deutschland, aber auch zahlreichen anderen Ländern hoch ist.Schuhe sind ein wichtiger Teil der Mode, ein ansprechendes Äußeres trägt zum Wohlbefinden bei. Als einziges Auswahlkriterium reicht die Optik allerdings nicht. Experten aus der Orthopädie sind sich sicher, dass ein funktioneller und ansprechender Schuh die beste Wahl ist. Waren Gesundheitsschuhe früher mit einem schlechten Image behaftet, stehen sie dem klassischen Schuh heute in nichts mehr nach. Modern und gesund funktioniert – wie nicht zuletzt die MBT-Schuhe unter Beweis stellen.