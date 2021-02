Wir brauchen Azubis, die Wissen und Erfahrungen weitertragen, die ihre Vorgängerinnen und Vorgänger mit immensem Fleiß erarbeitet haben. Um starken Nachwuchs ausbilden zu können, sind die Unternehmen auf junge Menschen angewiesen, die das notwendige Rüstzeug aus ihrer Schulzeit mit in den Ausbildungsbetrieb bringen. Dies kann nur gelingen, wenn wir die Schulen in die Lage versetzen, ihre wertvolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so effektiv wie möglich ausführen zu können – auch, damit junge Menschen in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Die Berufsausbildung ist ein zentraler Teil unserer Wirtschaft und muss es bleiben. Die aktuelle Situation trägt dazu bei, dass immer mehr Schüler auf der Strecke bleiben, und sie nimmt Unternehmen und Azubis die Planungssicherheit. Viele Azubis sehen kein Licht am Ende ihres Ausbildungs-Tunnels. Da ist es gut zu wissen, dass Unternehmen und Familien mit jungen Azubis durch Mayer-Paris Versicherungsmakler kompetent beraten werden und mit auf deren Bedürfnisse angepassten Versicherungsbausteinen ausgestattet sind. Wenn wir nicht handeln, gehen noch mehr Zukunftschancen verloren. WiR wollen für viele erfolgreiche Azubis und zufriedene Unternehmen sorgen. Mehr Info hier: w2020.co/azubi

