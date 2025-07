Fahrrad-Wohn-Wagen „Martha“ von maxmess-design

Im April wurde der Fahrrad-Wohn-Wagen „Martha“ den Besuchern der Messe Spezi 2025 vorgestellt. Positives Echo gab es zum geringen Gewicht, der praktischen Box-Form und den ausgewogenen Abmessungen. Die Innenverkleidung aus Kork wurde als besonders angenehm empfunden. Überzeugen konnte auch die Deichsel aus Edelstahl, die einen sichere Verbindung zu jedem Fahrrad oder Liegerad herstellt.Der Fahrrad-Wohn-Wagen „Martha“ wird in der Harzstadt Wernigerode im Ingenieurbürovon Uwe Braasch entwickelt. Martha verbindet Reiseabenteuer, Klimaschutzaspekte und hohe Flexibilität. Fahrrad und Fahrrad-Wohn-Wagen haben einen sehr großen Verkehrsraum - vom autofreien Innenstadtbereich bis zum Naturschutzgebiet. Das Gespann kann auf Straßen, Radwegen und Wegen in Wald und Flur gefahren werden. Außerhalb von Naturschutzgebieten kann an jedem geeigneten Platz pausiert oder übernachtet werden . Die stufenlos einstellbaren Stützen sorgen in wenigen Sekunden für einen sicheren Stand.Martha wird mit 3D-CAD konstruiert und viele Bauteile mit 3D-Druckern erzeugt. Durch die praktischen Erfahrungen des Konstrukteurs verbunden mit dem Ingenieur Know How zeichnet sich Martha durch besondere Professionalität und Qualität aus. Das auch im Flugzeugbau verwendeten Aluminium sorgt für ein geringes Gewicht bei hoher Belastbarkeit. Die Liegefläche bietet einer Person bequem Platz, der Innenraum ist rundum gedämmt und mit Kork ausgekleidet. Hochstabile Laufräder sorgen für ein gutmütiges Fahrverhalten. Vier Stützen dienen der stabilen Aufstellung auch in unebenem Gelände. Martha bietet Staufächer, eine autarke Stromversorgung für die LED Beleuchtung und den leisen Ventilator. Praktische Details wie Wäscheleinen, Tischplatte, Rangiergriffe, Reflektoren, Rücklichter, Dachreling und Kederleisten komplettieren die Ausstattung. Martha kann auf der Rückseite hochkant abgestellt werden, dadurch sind Arbeiten am Fahrwerk einfacher und die Abstellfläche kann auf 1qm verkleinert werden.Mit der immer größeren Verbreitung von E-Bikes ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für Fahrradreisende. Mit dem Fahrrad-Wohn-Wagen „Martha“ lassen sich viele Kilometer mit geringem Verbrauch entspannt radeln. Für bergige Strecken ist die Motorunterstützung wichtig um steile Abschnitte zu absolvieren. 2024 wurden zusammenhängende Touren über 4000 km, Tagesetappen bis 170 km und Berge wie der Feldberg und der Brocken erfolgreich gemeistert.Der Fahrrad-Wohn-Wagen „Martha“ ist gegenüber dem Zelten die komfortablere Variante. Das Auf- und Abbauen entfällt und der Komfort in der Box ist durch den stabilen und isolierten Aufbau hoch. Die Isolierung dämpft Geräusche und sorgt für angenehmere Innentemperaturen. Allein mit der Körperwärme werden bei 0°C Außentemperatur im Innenraum 6°C erzeugt.Der Fahrrad-Wohn-Wagen „Martha“ bietet im Innenraum eine Wohlfühl-Atmosphäre mit einem ausgeprägtes Geborgenheitsgefühl. Das Schlaferlebnis ist Dank der intensiven Bewegung und des maximalen Frischluftanteils häufig besser als gewohnt. Während der Fahrt läuft die „Martha“ auf guten Wegen fast unbemerkt hinter dem Fahrrad her. Anders sieht es am Berg, bei starkem Wind oder schlechten Wegen aus. „Martha“ ist in jeder Situation gut zu beherrschen und die Hauptursache für neue Beulen und Kratzer sind zu schnell gefahrene Kurven.Dort, wo eine „Martha“ auftaucht haben Menschen Fragen. Mit und über „Martha“ bauen sich schnell Gespräche auf, weil diese Art zu Reisen noch neu und unbekannt ist. Fahrer denken schnell an eine fahrende „Kommunikationsbox“. Auch wer die Ruhe sucht ist mit Martha gut unterwegs, die Auswahl eines ruhigen und schönen Spots zum Pausieren oder Übernachten sorgt für die gewünschte Umgebung.Das Abenteuer besteht im Verlassen der Komfortzone und dem Sprung ins Ungewisse. Allein die Aufregung vor der ersten Übernachtung im Wald …Der Weg wird mit „Martha“ mit allen Sinnen – wie beim Radfahren- aufgenommen.Spielt es dann noch eine Rolle, dass jede Tour ein Musterbeispiel für geringen Ressourcenverbrauch, umweltfreundliche Mobilität, gesunde Bewegung und geringe Kosten ist?Der Fahrrad-Wohn-Wagen „Martha“ kann beim Hersteller in Wernigerode kostenfrei zur Probe gefahren werden Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich gern an:Uwe BraaschTelefon 03943 632019Mail uwe.braasch@maxmess.deWebseite www.fahrrad-wohn-wagen.de Information vom 28. Juli 2025