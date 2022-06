Vom 24.-26. Juni: Hamburger Harley Days 2022!

Die Harley-Davidson Story - Eine sagenhafte Geschichte in 45 Objekten

Schon ab Freitag wird es laut und dröhnend: die Harley Days 2022 kehren nach der Corona-Pause zurück. Die Veranstalter erwarten Motorradfahrer und -fahrerinnen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Holland, England und Belgien. Allein bei der traditionellen Ausfahrt am Sonntagnachmittag werden wohl rund 7.000 bis 10.000 Bikerinnen und Biker mitfahren. Frei nach dem Motto "Mehr Bike. Mehr Style. Mehr Harley!" laufen vom 24. bis 26. Juni die Motoren wieder so richtig heiß. Passend dazu haben wir das offizielle Harley-Davidson Buch. "Die Harley-Davidson Story - Eine sagenhafte Geschichte in 45 Objekten" lässt den Werdegang der legendären Motorradmarke anhand von einzigartigen Meisterstücken und teils bisher unveröffentlichten Original-Dokumenten lebendig werden. Die Geschichte von Harley-Davidson enthält alle Elemente einer klassischen amerikanischen Legende: Pioniergeist und Tatkraft, Innovation und das Gespür für die richtige Idee zur richtigen Zeit. Das Ergebnis: Aus einer Bretterbuden-Werkstatt im Milwaukee des Jahres 1903 machten William Harley und die Davidson-Brüder die größte Kultmarke der Motorrad-Industrie.



Autor Aaron Frank und die Kuratoren des Harley-Davidson Museums haben 45 Schlüssel-Objekte ausgewählt, um die Geschichte von Harley-Davidson zu erzählen. Jedes einzelne Exponat wird im Kontext weiterer Objekte präsentiert und genau ausgeleuchtet, damit die Leser auf die Reise vom ersten Ein-Zylinder-Motorrad zum heutigen, hochentwickelten Street Cruiser gehen können. Entlang des Weges stoßen sie auf Rennfahrer, Weltreisende, Designer, Ingenieure und all die anderen Protagonisten, Ereignisse und Entwicklungen, die zusammen eine große Motorrad-Geschichte ergeben: die Harley-Davidson Story.



AARON FRANK ist freier Autor und lebt selber in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Er war Redakteur beim Magazin Motorcyclist und ist bekannt für seinen gleichermaßen kenntnisreichen wie klaren Stil. Aaron Frank hat über Superbikes mit mehr als 200 PS und 300-km/h schnelle Rennmotorräder ebenso geschrieben wie über 3,70 Meter lange Chopper und 100 Jahre alte Motor-Oldtimer – und er ist sie alle gefahren. Er fährt Rennmotorräder auf der Strecke von Daytona, Crossmotorräder entlang der mexikanischen Baja-Halbinsel, Adventure Bikes über die Alpenpässe und Eisrenner auf gefrorenen Seen.



Aaron Frank

DIE HARLEY-DAVIDSON STORY

Eine sagenhafte Geschichte in 45 Objekten

Hardcover mit Schutzumschlag •29 x 24,7 cm

224 Seiten • zahlr. Farbfotos

€ (D) 39,90 I € (A) 41,00 I SFr* 47,80

ISBN 978-3-7822-1350-9