„VORBILD HELMUT SCHMIDT?“: Das Buch über politische Führung in Krisen und Katastrophen ab sofort bei Mittler erhältlich

„VORBILD HELMUT SCHMIDT?“ beleuchtet die außergewöhnlichen Fähigkeiten des ehemaligen Bundeskanzlers vor dem Hintergrund aktueller politischer Krisen im 2020er-Jahrzehnt. Das 300 Seiten umfassende Werk ist ab sofort bei Mittler bestellbar.Unter Herausgabe von Sven Felix Kellerhoff und Helmut Stubbe da Luz untersucht das Buch, inwieweit Helmut Schmidt, dessen Nimbus als Krisenmanager und Vorbild vor allem im Jahr 1962, bei der Sturmflut an der Nordseeküste, und im Terrorherbst 1977 entstand, Vorbildcharakter für heutige Politiker haben kann. „VORBILD HELMUT SCHMIDT?“ beleuchtet eingehend, welche Entscheidungen der ehemalige Bundeskanzler in Zeiten von Corona, Überflutungen, Kriegen und Migrationsströmen sowie der Klima- und Energiekrise möglicherweise getroffen hätte.Auf Basis einer Podiumsdiskussion gewährt das Buch anhand ausgewählter Fachbeiträge spannende Einblicke in die Hintergründe politischer Entscheidungen und Führung in Notstandslagen. Teilnehmer waren unter anderem Hanns-Eberhard Schleyer, Sohn des von der RAF ermordeten Arbeitgeberpräsidenten, der Historiker Dr. Jochen Thies und der Helmut-Schmidt-Biograf Jens Meyer-Odewald.„VORBILD HEMLUT SCHMDT? Politische Führung in Krisen und Katastrophen“ ist im Softcover-Format 14,8 x 21 cm zum Preis von 24,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.