Unsere Kalender sind wieder da

Umblättern nicht vergessen!Wandkalender begleiten uns das ganze Jahr und zeigen uns nicht nur atemberaubend schöne Bilder, sondern auch neue Orte zum entdecken. Ganz besonders ans Herz legen wollen wir Ihnen die Kalender vom Star unter den Luftbildfotografen Martin Elsen. Er zeigt 2023 traumhafte Impressionen der Nordseeküste und der belibtesten Metropole Deutschlands, Hamburg. Hier werden auch Sie sicherlich einige Urlaubsziele für das neue Jahr entdecken.Die deutsche Nordseeküste aus der Luft: der neue Kalender von Deutschlands bekanntestem Luftbildfotografen Martin Elsen zeigt die Nordseeküste mit ihren Inseln und weiteren Highlights des Weltnaturerbes Wattenmeer.➤ Hallighooge Norderoogsand im Winter ➤ Amrum im Sonnenuntergang ➤ Das Wattenmeer und seine Containerschiffe ➤ Salzwiesen im Wattemeer vor Büsum ➤ Hallig Suederoog im Sonnenuntergang ➤ Hamburger Wattenmeer ➤ Riff bei Eis und Schnee ➤ Wangerooges alter Segelhafen ➤ Westerheversand Leuchtturm12 farbige Monatsblätter plus Titel I 56 x 41,5 cm | ISBN 978-3-7822-1514-5€ (D)I D (A) 28,80 I SFr* 33,50Wenn Martin Elsen mit der Kamera ins Flugzeug steigt, sind atemberaubende Eindrücke garantiert. Sein neuer Kalender zeigt fantastische und gestochen scharfe Fotos der Highlights aus Hamburg, Deutschlands beliebtester Metropole.➤ Hamburg im Nebel ➤ Der Hansaport bei Schnee ➤ Die Köhlbrandbrücke im Morgenlicht➤ Hamburger Hafen und seine Containerschiffe ➤ Hamburgs Wasserkunst Kaltehofe ➤ Die Hamburger Alster im Sommerlicht12 farbige Monatsblätter plus Titel I 56 x 41,5 cm | 978-3-7822-1513-8€ (D)I D (A) 28,80 I SFr* 33,50Sie lieben das Meer und finden den Alltag auf See spannend? Wir wäre es dann mit dem Seenotretter-Kalender. Die Seenotretter (DGzRS) sind zuständig für die Suche und Rettung auf Nord- und Ostsee – rund um die Uhr und bei jedem Wetter. Wir halten ihren spannenden, aber auch hochgefährlichen Alltag in dem neuen Kalender 2023 fest.Wenn sich Menschen auf See in Gefahr befinden, wenn ein Wassersportler Hilfe braucht oder plötzlich ein Unwetter aufzieht – dann sind die Seenotretter zur Stelle und retten Leben. Die wichtige Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wird zumeist fernab des öffentlichen Interesses geleistet. Fotograf Peter Neumann begleitet die Seenotretter bei ihren Einsätzen und hält ihren spannenden, aber auch gefährlichen Arbeitsalltag mit der Kamera fest. Er macht den bewundernswerten und unermüdlichen Einsatz erlebbar.12 farbige Monatsblätter plus Titel I 56 x 41,5 cm | 978-3-7822-1511-4€ (D)I D (A) 28,80 I SFr* 33,50